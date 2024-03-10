النفط يتكبد خسارة أسبوعية مع ضعف في الطلب الصيني

أنهت أسعار النفط تعاملات أول من أمس، منخفضة 1%، وسجلت تراجعاً أكبر من هذه النسبة على مدى الأسبوع في ظل استمرار قلق الأسواق إزاء ضعف الطلب الصيني على الخام، رغم تمديد مجموعة «أوبك بلس» خفض الإنتاج.

وتراجعت العقود الآجلة لـ«خام برنت» 88 سنتاً، بما يعادل 1.1% إلى 82.08 دولاراً للبرميل عند التسوية.

وانخفضت العقود الآجلة لـ«خام غرب تكساس الوسيط» الأميركي 92 سنتاً أو 1.2% لتبلغ 78.01 دولاراً للبرميل، فيما سجل كلا الخامين القياسيين انخفاضاً أسبوعياً، إذ تراجع «خام برنت» 1.8%، وخام «غرب تكساس الوسيط» 2.5%.

وأظهرت بيانات الخميس الماضي، أن واردات الصين من النفط الخام ارتفعت في أول شهرين من عام 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، لكنها كانت أضعف من الأشهر السابقة، ما يعني استمرار اتجاه تراجع مشتريات أكبر مستورد للخام في العالم.

وفي ما يتعلق بالإمدادات، اتفق أعضاء «أوبك بلس» على تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط 2.2 مليون برميل يومياً في الربع الثاني من العام، ما يمنح السوق مزيداً من الدعم وسط مخاوف بشأن النمو العالمي وارتفاع الإنتاج من خارج المجموعة.

في الوقت ذاته، ذكرت «بيكر هيوز» لخدمات الطاقة، أن شركات الطاقة خفضت عدد منصات النفط في الولايات المتحدة اثنتين، وهو مؤشر على الإنتاج المستقبلي، ليصل عددها إلى 504 منصات الأسبوع الجاري، في أدنى مستوياتها منذ 23 فبراير الماضي.

وركزت أسواق النفط على إشارات بشأن توقيت الخفض المحتمل لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إذ قد يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى زيادة الطلب على النفط من خلال تعزيز النمو الاقتصادي.