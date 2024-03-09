"مطارات دبي": جدول الرحلات يسير بصورة طبيعية

قالت مؤسسة مطارات دبي إنه على الرغم من الظروف الجوية التي تشهدها الدولة إلا أن جميع الرحلات الجوية في مطار دبي الدولي تعمل بشكل طبيعي، مشيرة إلى حدوث تأخر بالنسبة لبعض رحلات المغادرة.

ونصحت المؤسسة في حسابها على منصة "إكس"؛ المسافرين بالتحقق من حالة رحلاتهم للحصول على آخر التحديثات.

وحثت مطارات دبي المسافرين على تخصيص وقت إضافي للوصول إلى المطار تحسباً لازدحام حركة المرور.