"مطارات دبي": جدول الرحلات يسير بصورة طبيعية

قالت مؤسسة مطارات دبي إنه على الرغم من الظروف الجوية التي تشهدها الدولة إلا أن جميع الرحلات الجوية في مطار دبي الدولي تعمل بشكل طبيعي، مشيرة إلى حدوث تأخر بالنسبة لبعض رحلات المغادرة.

ونصحت المؤسسة في حسابها على منصة "إكس"؛ المسافرين بالتحقق من حالة رحلاتهم للحصول على آخر التحديثات.

وحثت مطارات دبي المسافرين على تخصيص وقت إضافي للوصول إلى المطار تحسباً لازدحام حركة المرور.

Despite weather conditions, all flights are operating normally with some departure delays. Check your flight status for the latest updates.



Due to water accumulation on roads near Terminals 1 and 2, we urge you to allow extra time to get to the airport or use the Dubai Metro.