الذهب يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في 5 أشهر

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، لتتجه نحو تسجيل أفضل أداء أسبوعي في 5 أشهر.



وبحلول الساعة 11:03 صباحاً بتوقيت الإمارات، صعد المعدن الأصفر بنسبة 0.07% أو ما يعادل 1.66 دولار ليصل إلى 2161.68 للأونصة.



وزادت عقود الذهب، تسليم أبريل 2023 بنسبة 0.14% أو ما يعادل 3.05 دولار لتصل إلى 2168.05 دولار للأونصة.



وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.22% إلى 24.63 دولار للأوقية، ونما البلاتين بنحو 0.09% إلى 925.7 دولار، وصعد البلاديوم 0.29% إلى 1050.53 دولار.