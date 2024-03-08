عمومية «أبوظبي التجاري» تقر توزيع أرباح نقدية تتجاوز 4 مليارات درهم

عقد بنك أبوظبي التجاري، أمس، عن بُعد، وحضورياً، اجتماع الجمعية العمومية الـ40 في مبنى المركز الرئيس للبنك في أبوظبي، برئاسة رئيس مجلس الإدارة، خلدون خليفة المبارك، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة. ووافقت الجمعية العمومية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 56 فلساً لكل سهم، ما يعادل إجمالي توزيعات بمبلغ 4.099 مليارات درهم، وبما يمثل 50% من صافي الأرباح. وسجّل البنك صافي أرباح بلغ 8.206 مليارات درهم عن عام 2023.

وقال خلدون خليفة المبارك: «نجح بنك أبوظبي التجاري خلال عام 2023 في تجاوز تحديات المشهد الاقتصادي العالمي، وواصل البنك تحقيق نمو قوي، ما عزّز مكانته مؤسسةً مالية رائدة ومُحفّزاً مهماً للطموحات والتطلعات الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وواصل البنك بنجاح تنفيذ استراتيجيته الطموحة للنمو، مستفيداً من الأوضاع الاقتصادية الإيجابية في دولة الإمارات، التي اتسمت بثقة قوية من جانب المستهلكين والشركات. وقد مثّل توسيع حصتنا في السوق من خلال الابتكار الرقمي وتعزيز تجربة العملاء، أولويةً كبرى بالنسبة لنا».

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، علاء عريقات: «على مدار السنوات الثلاث الماضية حقق البنك ارتفاعاً في صافي الأرباح بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 25%، كما حقق صافي أرباح بمبلغ 8.206 مليارات درهم عن عام 2023، فيما ارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين، ليصل إلى 15.1%، مقارنة مع 11.4% في عام 2021».