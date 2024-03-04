«الطيران المدني»: الحركة الجوية بالإمارات تنمو 14% في فبراير

أفادت الهيئة العامة للطيران المدني بأن الحركة الجوية في الدولة سجلت نمواً بمعدل 14% خلال فبراير الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، مشيرة إلى أن الإمارات جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات سلامة الطيران المدني لعام 2023، وذلك للعام السابع على التوالي.

وتفصيلاً، قال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني في الدولة، سيف محمد السويدي، إن «الإمارات جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات سلامة الطيران المدني لعام 2023، وذلك للعام السابع على التوالي».

وقال السويدي، رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم»، على هامش الاجتماع السنوي للمجموعة الإقليمية لتخطيط وتنفيذ الملاحة الدولية، والاجتماع السنوي للمجموعة الإقليمية لسلامة الطيران لإقليم الشرق الأوسط، إن «وضع الإمارات ممتاز دوماً، خصوصاً خلال السنوات الأخيرة في ما يتعلق بتطبيق أعلى مؤشرات السلامة في الطيران»، مشيراً إلى أن «العام المقبل سيشهد تدقيقاً في ما يتعلق بالسلامة، ونحن واثقون بوضع الإمارات الممتاز بهذا الصدد».

وأوضح أنه تم اختيار أبوظبي لعقد هذه الاجتماعات، نظراً لأن الإمارات لها موقع متميز ومتقدم للغاية في الإقليم في ما يخص قطاع الطيران المدني، لافتاً إلى أن «الاجتماع يعد الأكبر من نوعه، وهذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها هذا العدد الكبير من الخبراء في الطيران في اجتماعات بهذا الصدد، منذ إنشاء منظمة الطيران المدني، ما يؤكد أهمية قطاع الطيران المدني في الإمارات، والموضوعات التي تتم مناقشتها، والدعم الكبير الذي تقدمه أبوظبي لهذه الاجتماعات، حيث تتم مناقشة أكثر من 80 ورقة عمل خلال الاجتماعات، وستنبثق عنها توصيات تخرج باسم أبوظبي».

وأكد على أن «الإمارات ستبقى من الدول الرائدة في قطاع الطيران بالمنطقة والعالم، كما ستبقى لاعباً مؤثراً في صناعة القرار الدولي الخاص بالطيران، وهو ما ظهر من خلال ما حققه قطاع الطيران من نقلة كبيرة خلال عام 2023، والتوقعات بالنمو الكبير في العام الجاري».

وشدد على استمرار الدعم الكبير وغير المتناهي الذي تقدمه الإمارات لدول المنطقة في ما يخص نقل الخبرات الفنية والمساعدات التدريبية لدول العالم نتيجة لتأثير الإمارات القوي في القطاع، كما يوجد تعاون دولي يعد الأكبر على مستوى العالم في نقل الخبرات على مستوى العالم.

من جانبه، قال المدير العام المساعد لقطاع الخدمات الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني ورئيس المجموعة الإقليمية لتخطيط وتنفيذ الملاحة الجوية في إقليم الشرق الأوسط، أحمد الجلاف، إن «شهر فبراير الماضي شهد زيادة كبيرة تقدر بـ14% في الحركة الجوية في الدولة، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023، كما شهد الشهر نفسه أكبر حركة جوية يومية في تاريخ الإمارات قاربت 2900 حركة جوية في أحد أيام الشهر نفسه، وذلك بعد أن شهد عام 2023 زيادة كبيرة في الحركة الجوية قاربت 19% مقارنة بعام 2022».

ونوه الجلاف إلى أن «المجال الجوي في الإمارات يعد من الأكثر كثافة على مستوى العالم في الحركة الجوية، كما تعد الإمارات من الدول القليلة في العالم، والدولة الوحيدة في المنطقة التي تطبق مفهوم (المجال الجوي الحر)، وذلك دعماً لمبادرات الإمارات في عام الاستدامة، بعد أن أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تمديد مبادرة عام الاستدامة لتشمل عام 2024»، مشيراً إلى أن هيئة الطيران المدني بصدد الإعلان عن مبادرات جديدة تدعم عام الاستدامة في الإمارات.

وتوقع أن تحقق الحركة الجوية في الدولة نمواً جيداً من خانتين لعام 2024، وذلك في ضوء التوسعات التي تشهدها مطارات الدولة، خصوصاً مع افتتاح مبنى المسافرين (A) بمطار زايد الدولي، والتوسعات الراهنة في مطار آل مكتوم الدولي، إلى جانب التوسعات الكبيرة لأساطيل شركات الطيران الوطنية، ما يضمن استمرار عمليات النمو مع أعلى مستويات السلامة والأمن والكفاءة والاستدامة في الحركة الجوية.

من جهته، قال المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو)، محمد أبوبكر فارع، إن «نظام الطيران المدني في الإمارات يعد من أقوى أنظمة الطيران في العالم، كما أن الإمارات من أكثر الدول في العالم تنفيذاً للقرارات والتوصيات التي تصدرها المنظمة الدولية للطيران المدني».

ونوه إلى أن صناعة الطيران في الإمارات تعد صناعة ضخمة، ويوجد بها عدد من أكبر الشركات في الشرق الأوسط، كما أن الإمارات بصفة خاصة ودول الخليج عامة تشهد طفرة كبيرة في صناعة الطيران، خصوصاً بعد الجمود الذي حدث خلال الجائحة.

ولفت إلى أن المؤشرات لعام 2023 وتوقعات 2024، قوية، حيث تمكنت الإمارات بصفة خاصة من تجاوز المؤشرات خلال الفترة التي سبقت الجائحة، وتحقيق نمو كبير في قطاع الطيران لدعم الاقتصاد.

وتناقش الاجتماعات الاستراتيجيات والتوجيهات التي ينبغي أن تتخذها الدول المختلفة في ما يتعلق بالملاحة الجوية وأنظمة السلامة، وفقاً لتوصيات المنظمة الدولية للطيران المدني، فضلاً عن مناقشة التحديات التي تواجه دول المنطقة، وكيفية مواجهتها بالتنسيق مع جميع الدول.

وبحسب بيانات سابقة لهيئة الطيران المدني، فقد تجاوز إجمالي عدد المسافرين عبر مطارات الدولة خلال عام 2023 حاجز الـ134 مليون مسافر، بنسبة نمو بلغت 33% مقارنة بعام 2022، وبنسبة تتجاوز 5% عن عام 2019 ما قبل جائحة «كوفيد-19»، ما يعكس قوة وتنافسية قطاع الطيران الإماراتي، ونجاحه في اكتساب ثقة دولية كبيرة.