اليوم العقاري لتوظيف الإماراتيين يدعم جهود التوطين ويُسهم في توفير 300 فرصة وظيفية في القطاع

انسجاماً مع توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة في أنّ المواطن دائماً في صدارة أولوياتها ومحوراً لكافة خطط النموّ؛ اختتمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي بنجاح اليوم العقاري لتوظيف الإماراتيين 2024؛ والذي عُقد يوم الاثنين الموافق 4 مارس في فندق العنوان "سكاي فيو"، بالتعاون مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي ووزارة الموارد البشريّة والتوطين، ومجلس تنافسيّة الكوادر الإماراتيّة (نافس)، وهيئة تنمية المجتمع والراعي الرئيسي إعمار ، بهدف استقطاب الكوادر والكفاءات الإماراتية لدخول السوق العقاري.

وحضر الحدث كلٍّ من المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، وحصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، وغنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس”، وعبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي وفريدة آل علي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية حيث كان في استقبالهم المهندس مروان بن غليطة، المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي مع عدد من المديرين التفيذيين ومديري الإدارات في أراضي دبي.

وشهد اليوم العقاري لتوظيف الإماراتيين مشاركة 53 شركة عقارية، حيث عرضوا أكثر من 300 فرصة وظيفية في مختلف مجالات القطاع. فيما حظي الحدث بإقبال كبير من قبل المواطنين الراغبين في الالتحاق بالعمل في القطاع العقاري الذي يعدّ أحد أهمّ القطاعات الاقتصاديّة في دبي وأكثرها نمواً ومساهمة في الناتج الإجمالي المحلّي، مما يعكس حرصهم على الانخراط في هذا القطاع الحيوي.

وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: "نجحت رؤية قيادتنا الحكيمة بجعل دبي وُجهة لأبرز شركات التطوير العقاري والكفاءات العاملة في القطاع، وهو ما أوجد تنوعاً في هذا القطاع وتميّزاً جعل القطاع من أبرز الدعائم الاقتصادية لاقتصاد دبي، ونحن في المجلس عملنا منذ البداية على بناء شراكات مع القطاع الخاص والحكومي لمنح المواطنين فرص نوعية تتيح لهم بناء مسارٍ مهني مميز. وخلال جولتي في الحدث وحديثي مع ممثلي الشركات العقارية والمواطنين برزت الفرص الكثيرة التي تنتظر الاستفادة منها من الكفاءات المواطنة وخاصة أن الكثيرين من أصحاب الشركات العقارية التي التقيناها مواطنين حققوا قصص نجاح لافتة، وأدعوا المواطنين إلى استكشاف الفرص التي يمثلها القطاع العقاري والاستفادة من هذه المبادرات، ونشكر دائرة الأراضي والأملاك في دبي وشركاءنا من القطاع الخاص والحكومي على دورهم في إنجاح هذه المبادرة".

بدورها قالت حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي: "لقد كان من دواعي سرورنا المشاركة في اليوم العقاري لتوظيف الإماراتيين، والذي شهد إقبالاً كبيراً من المواطنين المهتمين بالانخراط في هذا المجال في مؤشر على المكانة التي يحظى بها القطاع بين أوساطهم. وقد قمنا في هيئة تنمية المجتمع في دبي بدعوة الباحثين عن عمل من حملة شهادة الثانوية فما فوق لحضور فعاليات هذا اليوم، ممن لديهم ملف تمكين لدى الهيئة، إلى جانب إشراك متعاملي الهيئة ممن تنطبق عليهم شروط التوظيف لدى أراضي دبي، الأمر الذي ساهم في نجاح هذه الفعالية. ونتطلّع لمزيد من التعاون مع كافة الجهات في الإمارة لمواصلة دعم تمكين المواطنين في مختلف القطاعات".

وقال غنام بطي المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، "يعد برنامج التمكين العقاري من البرامج النوعية المهمة، والتي تضمنتها المذكرة المبرمة العام الماضي مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، فوفق توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، يحرص المجلس من خلال برنامج "نافس" على تعزيز التعاون مع الشركاء لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق مستهدفات التوطين في هذا القطاع المزدهر".

وأكد المزروعي حرص مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية على المشاركة في اليوم العقاري لتوظيف الإماراتيين 2024 وورش العمل المصاحبة له، بهدف زيادة الوعي بخصوص استراتيجية توطين الوظائف بالقطاع الخاص وتأهيل كوادر إماراتية وكفاءات مواطنة تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال القطاع العقاري.

وشدد المهندس مروان بن غليطة، المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي؛ على أهميّة اليوم العقاري لتوظيف الإماراتيين في تعزيز دمج الكفاءات المواطنة في القطاع، مشيراً إلى أنّه حقق أهدافه من خلال توفير فرص العمل المناسبة للمواطنين والمواطنات، وتسليط الضوء على الدور الحالي والمستقبلي للقطاع العقاري في دعم الاقتصاد الوطني، وترسيخ الشراكة والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال التوطين وفقاً لرؤية القيادة الرشيدة.

وأضاف بن غليطة: "يأتي هذا الحدث ضمن الجهود الرامية إلى توفير بيئة عمل تشجع على النمو والتطوير المستمر للكفاءات الإماراتيّة. ويجسّد التزامنا بدعم استراتيجيات التوطين، انسجاماً مع الرؤى الطموحة لأجندة دبي الاقتصاديّة D33 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي تشمل ضمن مستهدفاتها دمج 65 ألفاً من الجيل الإماراتي الصاعد في سوق العمل وفي القطاعات الواعدة، مما يسهم بشكل فعال في تعزيز اقتصادنا الوطني. وأدعو مختلف الجهات المعنيّة إلى مواصلة التعاون والمساهمة في المزيد من المبادرات التي تعزز قدراتنا المحلية وتسهم في تطوير الموارد البشرية في الإمارة".

من جانبها قالت فريدة آل علي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية: “إن النجاح الكبير لليوم العقاري من خلال المشاركة الواسعة للشركات وعدد الوظائف المحققة ، يؤكد مدى عمق ثقافة التوطين لدى الشركات ووعيها بدورها في جهود تعزيز التنمية المستدامة للدولة"، مؤكدة حرص الوزارة وبرنامج نافس على دعم المبادرات الرائدة في مجال توظيف المواطنين وزيادة مشاركتهم في القطاعات الاقتصادية الحيوية، وذلك بناء على رؤية شاملة بأهمية تكافل جهود كافة الجهات الحكومية وتكاملها لإنجاح سياسات التوطين، وذلك بالتوازي مع منهجية متكاملة تطبقها الوزارة في الشراكة مع مختلف القطاعات الحكومية "الاتحادية والمحلية" والقطاع الخاص لتعزيز توظيف المواطنين وزيادة جاذبية سوق العمل للكوادر الوطنية".

وأشارت إلى “أهمية البرنامج في تعزيز مشاركة المواطنين ومساهمتهم في القطاع العقاري، الذي يعد احد القطاعات الحيوية المهمة في الدولة، إضافة إلى الدعم الذي يقدمه للشركات والمؤسسات العقارية وتمكينها من تحقيق التزاماتها بمستهدفات التوطين الخاصة بها، والتي حققت طفرة في أعداد المواطنين الموظفين بمختلف القطاعات، وبالتالي دعم طرفي علاقة العمل، فيما عدا المنافع التي يقدمها برنامج نافس للمواطنين الموظفين في القطاع الخاص لزيادة جاذبية وظائف القطاع الخاص، وتقليص الفجوة بينها وبين القطاع الحكومي، والامتيازات التي طرحتها للوزارة للشركات الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين، عبر التخفيضات المالية ورفع مستوى التصنيف، والأولوية في نظام المشتريات الحكومية وغيرها".

وتمّ على هامش اليوم العقاري لتوظيف الإماراتيين تنظيم ورشة عمل "التمكين العقاري" بالتعاون مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي ووزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس"، بهدف تعزيز المعرفة لدى الجهات المعنية وضمان الامتثال للقوانين والأنظمة الخاصة بسوق العمل، وتسليط الضوء على الجهود الحكومية في تأهيل وتمكين المواطنين في القطاع الخاص، حرصاً على المساهمة الفاعلة في دعم الاستثمار الأمثل في رأس المال البشري وبناء كفاءات عقاري تساهم في تطوير القطاع العقاري في الإمارة.

وتمضي أراضي دبي قدماً في جهودها الرامية إلى تمكين المجتمع العقاري، وتوفير مستقبل أفضل للكوادر الوطنية في الإمارة، بهدف إشراكهم في رؤيتها الاستراتيجيّة الهادفة إلى تحقيق الريادة العالميّة في الاستثمار العقاري وتعزيز جاهزيّة القطاع واستدامته. يذكر أن اليوم العقاري لتوظيف الإماراتيين يأتي استكمالاً للإنجازات التي حققها برنامج التمكين العقاري الذي أطلقه مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي العام الماضي، ضمن اتفاقية مع مجلس تنافسيّة الكوادر الإماراتيّة "نافس"، وتقوده دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والتي تمثّلت بتحقيق أهداف التوطين في القطاع العقاري في دبي خلال عام 2023.