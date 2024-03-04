حكومة الشارقة تصدر سندات بـ 750 مليون دولار

أعلن بنك الشارقة عن اختياره مدير إصدار رئيساً مشتركاً ومدير سجل اكتتاب، إلى جانب بنوك دولية وإقليمية أخرى، لعملية إصدار سندات مستدامة غير مضمونة بقيمة 750 مليون دولار أميركي لأجل 12 عاماً، لمصلحة حكومة الشارقة.

ولقي هذا الإصدار أصداء إيجابية واسعة واهتماماً كبيراً من قبل المستثمرين، إذ فاقت قيمة الطلبات المسجلة أربعة مليارات دولار، ما يبرز الثقة الكبيرة بصلابة ومتانة أساسيات حكومة الشارقة وقوتها الائتمانية في السوق.

وتم تسعير هذا الإصدار بفارق 195 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية، وهو أقل بكثير من السعر الاسترشادي الأولي المعلن عند 235 نقطة أساس، ما يعكس الرغبة القوية في ائتمان الحكومة من قبل المستثمرين الدوليين (خارج منطقة الشرق الأوسط)، الذين مثلوا 67% من الطلب الإجمالي.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«بنك الشارقة»، محمد خديري: «لعب البنك دوراً فعالاً في هذا الإصدار لسندات حكومة الشارقة، وتعكس مشاركتنا في هذه الصفقة التزام بنك الشارقة بتوفير حلول التمويل وأسواق رأس المال ذات الطابع الاستراتيجي، بهدف تلبية احتياجات المتعاملين معه في إمارة الشارقة ودولة الإمارات».

وأضاف أن الاستجابة القوية من قبل المستثمرين أدت إلى تقليص عائد السندات، ما يبرز ثقتهم بائتمان إمارة الشارقة، ويؤكد فعالية الهيكلية واستراتيجية التسويق التي اعتمدها مديرو الإصدار المشاركون في الصفقة. وأشار إلى أن الإصدار لا يعكس فقط الإدارة المالية الحكيمة والأسس الاقتصادية القوية لحكومة الشارقة، بل يؤكد أيضاً خبرة بنك الشارقة في أسواق رأس المال، وقدرته على دعم متعاملين مهمين مثل حكومة الشارقة.