صندوق «أوبك» يدعم كولومبيا في العمل المناخي

يشارك صندوق «أوبك» للتنمية الدولية في تمويل «برنامج سياسة العمل المناخي وانتقال الطاقة» في كولومبيا، بقرض قيمته 150 مليون دولار.

وقال مدير عام الصندوق، الدكتور عبدالحميد الخليفة، في البيان الصادر عن الصندوق في فيينا، إن القرض يساعد كولومبيا على تعزيز الأداء الاقتصادي، بما يتماشى مع أهداف خطة العمل المناخية لصندوق «أوبك».

وأوضح البيان أن برنامج كولومبيا يركز على تعزيز إدارة العمل المناخي والتوسع في الزراعة الذكية، والحفاظ على التنوع البيولوجي وحمايته، ودعم الفرص الاقتصادية القائمة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وتطوير نماذج الاقتصاد الدائري، وتعزيز تحول الطاقة.