20% انخفاضاً في التهديدات السيبرانية بالإمارات خلال 2023

كشف تقرير حديث لشركة «كاسبرسكي» العالمية المتخصصة في الأمن الإلكتروني، أن الإمارات سجلت انخفاضاً بنسبة 20% في عدد التهديدات السيبرانية التي تعرضت لها خلال العام الماضي مقارنة بعام 2022.

وقال مدير عام «كاسبرسكي» لمنطقة الشرق الأوسط، راشد المومني، لـ«الإمارات اليوم»، إن «التهديدات السيبرانية في الإمارات سجلت مؤشرات إيجابية ضمن تقارير الرصد على مستوى المنطقة مع انخفاضها العام الماضي وزيادة الوعي لدى المستخدمين والإنفاق على أنظمة الأمن الإلكتروني».

وأضاف أنه «تم تسجيل أنواع عدة من الهجمات التي تستخدم أساليب الهندسة الاجتماعية لخداع الأشخاص للكشف عن معلومات حساسة، والمعروفة باسم هجمات التصيد الاحتيالي».

وأشار المومني إلى زيادة التوجه في العديد من المؤسسات بالإمارات لتعزيز جاهزية الأمن السيبراني في ظل الارتفاع العالمي لعدد التهديدات السيبرانية المتطورة، مبيناً أنه تم حظر 30 مليون تهديد في الدولة خلال عام 2023.

وذكر أن زيادة برامج التعليم في قطاع الحماية والأمن الإلكتروني تعد العامل الأساسي لرفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني، لافتاً إلى أن «كاسبرسكي» عقدت خلال الفترة الأخيرة اتفاقيات شراكة مع العديد من الجهات الحكومية في الدولة مثل مجلس الأمن السيبراني في الإمارات لتعزيز المهارات الوطنية.