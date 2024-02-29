بيع شقة سكنية في «نخلة جميرا» مقابل 73 مليون درهم

شهدت السوق العقارية في دبي صباح اليوم، تنفيذ صفقة لبيع شقة سكنية في نخلة جميرا بمشروع «أورلا إنفِنِتي» من «أمنيات» بقيمة 73.2 مليون درهم.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تبلغ مساحة الشقة 8582 قدم مربعة، بمتوسط سعر 8527 درهما للقدم الواحدة.

وسجلت المبيعات العقارية في الساعات الأولى من تعاملات اليوم نحو 813.8 مليون درهم، جراء 377 معاملة وزعت إلى 321 وحدة سكنية، و23 مبنى، و33 قطعة أرض.

