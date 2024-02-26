أوسا: الإمارات المضيف المثالي للمؤتمر الوزاري الـ 13

قال كبير الاقتصاديين في منظمة التجارة العالمية، رالف أوسا، إن دولة الإمارات تلعب دوراً ريادياً في تنمية التجارة الخضراء والتجارة الرقمية عالمياً، مدعومة باتباعها لاستراتيجيات طموحة مبنية على تعزيز التنوّع الاقتصادي وتنويع صادراتها.

وأكد لوكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش اليوم التمهيدي للمؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية الذي ينطلق في أبوظبي اليوم، أن الإمارات تُعد المضيف المثالي لهذا الحدث حيث وضعت التجارة في مقدمة استراتيجيتها التنموية، من خلال خفض التعريفات الجمركية، والمشاركة القوية في التجارة المتعددة الأطراف، والانضمام إلى مبادرات البيان المشترك وغيرها.