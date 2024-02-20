"دبي الدولي" يتصدر "إكس".. ومتابعون: "أهلا بالجميع في محور السفر العالمي الأول"

تصدر وسم "دبي الدولي" قائمة المواضيع الأكثر تداولا على منصة "إكس" وذلك تزامنا مع تحقيق #مطار_دبي_الدولي (DXB) إنجازات استثنائية في عام 2023، باستقبال 87 مليون ضيف خلال العام الماضي.

وعبر المتابعون من مواطنين ومقيمين في دولة الإمارات، عن فخرهم بهذا الإنجاز الاستثنائي الجديد، والذي يضاف إلى قائمة إنجازات قطاع السفر والسياحة في دبي، فقال أحدهم: "فخورون بالانجازات استثنائية التي يحققها مطار دبي الدولي في دفع التنمية والتطوير في الدولة.. جهود وخطط استشرافية مكنت المطار من أن يصبح المطار الأهم عالمياً".

وأكد متابعون على أن مطار دبي الدولي يواصل تجاوز التوقعات عاما تلو الآخر، ويقدم إنجازات جديدة تعكس النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في دبي، فقال أحدهم: "أرقام مذهلة تفوق التوقعات! مطار #دبي_الدولي يستعد لتجاوز أعداد المسافرين المسجلة عام 2019 هذا إنجاز كبير ويعكس النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في دبي".

وقال آخر: "مطار دبي الدولي DXB يواصل تجاوز التوقعات بما يؤكد مكانة #دبي مركزاً عالمياً رائداً في قطاع السفر والسياحة".

وقال متابعون إن هذا الانجاز الجديد لمطار دبي الدولي يؤكد على أهمية هذا "الصرح الضخم" في عالم النقل الجوي، فقال أحدهم: "مطار دبي الدولي يعتبر واحدًا من أهم المطارات في العالم، حيث يستقبل ويودع ملايين المسافرين سنويًا. وفي عام 2023، بلغ عدد المسافرين الذين مرّوا عبر مطار دبي الدولي 87 مليون مسافر، مما يؤكد على أهمية هذا الصرح الضخم في عالم النقل الجوي.".

من جهتهم وصف متابعون مطار دبي الدولي بـ "محور السفر العالمي الأول"، ورحبوا بضيوف الإمارات من مختلف دول العالم، فقال أحدهم: "اهلا وسهلا بالجميع، من كل دول العالم، في محور السفر العالمي الأول.. مطار دبي الدولي".

وقال آخر: "الأرقام هي البرهان ونتيجة الأفعال وخيرٌ من الكلام .. الحمدالله.. مطار دبي الدولي هو محور السفر العالمي الأول".

من جانبهم أثنى متابعون من دول أخرى، على جهود الإمارات المستمرة لتحقيق الإنجازات المتتالية، على مختلف الأصعدة، وأكدوا على أن مطار دبي الدولي، بهذا الانجاز، تربع على عرش مطارات العالم، فقال أحدهم: "الإمارات مستمرة في ريادتها العالمية حيث استقبل مطار دبي الدولي 87 مليون مسافر في 2023، بنمو 32% تقريباً، ليتجاوز مستويات 2019 قبل جائحة كورونا التي عطلت حركة السفر حول العالم".

وقال آخر: "معجبون بتجربة الإمارات.. من إنجاز إلى إنجاز.. مطار دبي الدولي يتربع على عرش مطارات العالم في حجم إستقبالها لعدد المسافرين".