موانئ دبي تضع حجر الأساس لبناء محطات المنتجات الزراعية بميناء جبل علي بقيمة 550 مليون درهم

احتفلت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، المزوّد للحلول اللوجستية الذكية، بالشراكة مع شركتي "أدرويت كندا" و "الأمير فودز" بوضع حجر الأساس لبناء وتطوير محطات المنتجات الزراعية بميناء جبل علي، بهدف تعزيز الأمن الغذائي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويؤكد هذا المشروع التاريخي التزام المجموعة بتحصين سلاسل التوريد الغذائية في دولة الإمارات بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، إضافة إلى ترسيخ دور دبي المحوري في تجارة الأغذية العالمية، حيث يتعامل ميناء جبل علي مع ما يقرب من 73% من تجارة الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات من حيث القيمة، ما يجعله مساهماً كبيراً في برنامج الأمن الغذائي في الدولة.

ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى في أوائل عام 2025، حيث ستستثمر مجموعة موانئ دبي العالمية في هذا المشروع، إلى جانب شركتي "أدرويت كندا" و"الأمير فودز"، مايقارب الـ 550 مليون درهم (150 مليون دولار) لبناء مجمع المحطات الزراعية المتطور، والذي سيتخصص في تخزين ومعالجة المنتجات الزراعية المختلفة، بما في ذلك البقوليات والمحاصيل الزراعية، كالحبوب والذرة وفول الصويا. والذي سيستفيد من البنية التحتية المبتكرة لموانئ دبي العالمية معدات التفريغ الهوائية للسفن (وهي وحدات قائمة بذاتها تتمتع بقدرة فريدة على تفريغ المواد الجافة من ناقلات البضائع السائبة أو السفن إلى منشأة تخزين أو الصوامع) ومعدات النقل المتقدمة.

وحضر مراسم وضع حجر الأساس كل من مدير عام بلدية دبي. داوود الهاجري، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، سلطان أحمد بن سليّم، والمدير التنفيذي والمدير العام "دي بي ورلد"، دول مجلس التعاون الخليجي، عبد الله بن دميثان، والرئيس التنفيذي لشركة "أدرويت كندا"، يوغيش رايبوريا، والمدير العام لشركة الأمير فودز، ياسين عبد المجيد رناني، وعدد من كبار المسؤولين.

ومن المتوقع أن تضيف منشأة المحطات الزراعية الجديدة ما يزيد عن 1.2 مليار درهم إلى حجم التجارة الخارجية السنوية، مايتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "عملية 300 مليار". كما ستعمل المنشأة الجديدة على تعزيز مناولة المواد السائبة بنحو 750 ألف طن متري سنويا، ما سيكون له تأثير كبير على ديناميكيات التجارة في دبي وجهود الأمن الغذائي.

وقال سلطان أحمد بن سليّم: "يعد وضع حجر الأساس لمنشأة المحطات الزراعية، لحظة تاريخية لموانئ دبي العالمية وخطوة حاسمة في جهودنا الرامية لتعزيز مرونة سلسلة الإمدادات الغذائية في دولة الإمارات والمنطقة على نطاق أوسع. وسيضيف هذا الاستثمار بنية تحتية عالمية المستوى إلى مينائنا الرئيسي، ويدعم الجهود الوطنية لتعزيز الأمن الغذائي وتوسيع نظام التجارة الزراعية المزدهر في دبي بشكل كبير".

من جانبه، قال عبد الله بن دميثان: "في الوقت الذي نعمل فيه على تطوير وتوسيع البنية التحتية للأغذية والمشروبات في (دي بي ورلد)، فإننا نبني الأساس لمستقبل يتلاقى فيه الأمن الغذائي مع التجارة العالمية. وذلك من خلال دمج هذه المحطات مع محطة معالجة السكر وزيت الطعام الموجودة حالياً".

وأضاف بن دميثان: "ينسجم هذا المشروع مع التزامنا الثابت برؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة تحديات الأمن الغذائي العالمية، حيث نعمل على إنشاء منظومة شاملة للأغذية والمشروبات، بهدف تحسين الموارد وتنويع العروض".