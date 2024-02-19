«دبي الصناعية» تسجل 800 مليون درهم استثمارات جديدة لشركات الأغذية والمشروبات في 2023

حقّقت مدينة دبي الصناعيّة، نمواً قوياً في عام 2023، مع انضمام 12 متعاملاً جديداً إلى قطاع الأغذية والمشروبات، حيث وصل إجمالي قيمة الاستثمارات لشركات الأغذية والمشروبات الجديدة 800 مليون درهم تقريباً، بما يسهم في ترسيخ مكانة مدينة دبي الصناعيّة مركزاً صناعياً رائداً ووجهة داعمةً للاقتصاد الدائري في المنطقة.

وتعكس الاستثمارات الجديدة ثقة المصنّعين والمبتكرين في قطاع الأغذية من حول العالم بـ«مدينة دبي الصناعيّة»، إحدى مجمّعات الأعمال المتخصصة الـ10 التابعة لـ«مجموعة تيكوم»، والتي تركز في ستة قطاعات إستراتيجية.



نمو ملحوظ

وقد أعلنت مدينة دبي الصناعيّة عن تحقيق نمو ملحوظ في إجمالي عدد المتعاملين بنسبة 17% في عام 2023 ليتجاوز عددهم 1000 متعامل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية، بما في ذلك المبتكرين والشركات الكبرى في قطاع الأغذية والمشروبات.

وكشفت مدينة دبي الصناعيّة عن نتائجها القوية على هامش فعاليات معرض «غلفود 2024»، الذي تنطلق فعالياته في دبي اليوم،، حيث تستعرض خلال مشاركتها في المعرض ابتكارات 10 متعاملين، بما في ذلك «باتشي»، و«تمور البركة»، و«بركات كواليتي بلاس»، فضلاً عن تسليط الضوء على الدور المحوري الذي يؤديه النقل في تحقيق الأمن الغذائي، وذلك من خلال حملتها العالمية «لنُبدع بصناعتنا».



بيئة صناعية جاذبة

وقال النائب التنفيذي لرئيس «مجموعة تيكوم» - القطاع الصناعي، سعود أبو الشوارب، إن «بناء قطاع تصنيع متقدّم أحد الركائز الرئيسية لتحقيق الأمن الغذائي العالمي، إذ يجب مواصلة الجهود الرامية لضمان توفير نظام غذائي مستدام من أجل الأجيال المقبلة»، لافتاً إلى أن «من شأن بناء اقتصاد دائري مرن، تسريع تحقيق الأمن الغذائي، من خلال الحفاظ على الموارد وتوفير فرص اقتصادية جديدة».

وأضاف: «حريصون على مواصلة دورنا البارز في توفير بيئة صناعية متكاملة في كافة القطاعات الإستراتيجية بما في ذلك قطاع الأغذية والمشروبات، بما يسهم في تعزيز تطبيق الاقتصاد الدائري، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في الدولة، ما يعود بالفائدة والخير على الشركات والبيئة والأجيال الحالية والمستقبلية».

وتابع: «تسهم الإستراتيجيات والمبادرات الحكومية على غرار أجندة دبي الاقتصادية D33، و(مشروع 300 مليار)، والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، في ترسيخ منظومة متكاملة لإنتاج الغذاء المستدام وتحقيق الاكتفاء الذاتي. كما نلتزم في مدينة دبي الصناعيّة بتوفير بيئة صناعية جاذبة وداعمة للشركات في مجالات الأغذية والمشروبات بما يسهم في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي».

مدينة دبي الصناعيّة

وتضمّ مدينة دبي الصناعيّة، التي تأسست في عام 2004، أكثر من 300 مصنع قائم، حيث تعتمد خطة تطوير ذكية لتعزيز التعاون والحدّ من المخلّفات في قطاعات مختلفة، بما فيها المعادن الأساسية والآلات والمواد المعدنية والأغذية والمشروبات والنقل والمواد الكيميائية.

بدوره، يضمّ قطاع الأغذية والمشروبات القائم ضمن مدينة دبي الصناعيّة، الذي يمتد على مساحة 23.5 مليون قدم مربع، شركات كبرى عالمية وإقليمية، بما في ذلك شركة «أسماك»، وشركة «بركات كواليتي بلاس»، ومجموعة «سيلفر لاين جيت»، حيث تسهم البنية التحتية المخصصة في مدينة دبي الصناعيّة، مثل الأراضي الصناعية ووحدات التخزين والخدمات اللوجستية ومرافق التبريد، في تحقيق الرؤية الوطنية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من خلال اعتماد ممارسات زراعية متطورة ووسائل إنتاج مستدامة.