مجلس سيدات أعمال دبي يعزز مهارات أعضائه في المجال المالي

نظم مجلس سيدات أعمال دبي فعالية تدريبية ضمن برنامج مسرعات التمويل، وذلك تحت عنوان "المشاريع الناشئة: من التأسيس إلى إدارة المشروع"، والتي أدارها الخبير بالشؤون المالية على المستوى التنفيذي إدموند شاكال بمشاركة 15 عضو من أعضاء المجلس.

ويأتي تنظيم البرنامج التدريبي ضمن جهود المجلس للارتقاء بتنافسية أعضائه حيث استهدف البرنامج تطوير مهارات الأعضاء، وتدريبهم على أحدث الاستراتيجيات وإدارة اعمال المشروعات والخطط التي تسمح لهم بممارسة أعمالهم ونشاطاتهم بكفاءة ومهارة عاليتين، وذلك من خلال الاستفادة من الخبرات والمعارف المهنية.

وناقش البرنامج التدريبي تطوير الأفكار إلى منتجات قابلة للتطبيق، وإجراءات تحليل السوق بالإضافة إلى اختيار الفريق الملائم، والهيكلية القانونية، والإجراءات، والعمليات. كما سلط البرنامج التدريبي الضوء على كيفية تطوير خطط أعمال، وإيجاد المستثمرين المثاليين وتأمين التمويل المطلوب وتطبيق أفضل الممارسات، والتقنيات، والحلول المالية ،والتكنولوجية.

وقد تأسس مجلس سيدات أعمال دبي في العام 2002 تحت مظلة غرفة تجارة دبي، حيث يعتبر ممثلاً رسمياً لسيدات ورائدات الأعمال في دبي، ويهدف إلى توفير الدعم والرعاية لسيدات ورائدات الأعمال في الإمارة، اللاتي يخطين الخطوة الأولى لهن على درب عالم الأعمال، حيث يلعب المجلس دوراً هاماً في الاستثمار بالقدرات والمهارات في بيئة الأعمال، وتطوير قدرات أعضائه وصقل مهاراتهن، وتوفير أفضل التدريب النوعي العملي والمهني الذي يعزز من خبرات الأعضاء وتنافسيتهن في بيئة الأعمال خصوصاً في ضوء التحديات الحالية، وازدياد المنافسة في سوق العمل. ومن خلال مبادرات مثل برنامج مسرعات التمويل، يواصل مجلس سيدات أعمال دبي جهوده لتمكين المرأة في مجال الأعمال ودفع مشهد ريادة الأعمال في دبي.