مركز ابتكار «ديوا» يطلق الدورة الثانية من «هاكاثون الطاقة النظيفة»

أعلن مركز الابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، عن تنظيمه الدورة الثانية من مسابقة «هاكاثون الطاقة النظيفة» في الفترة من 19 إلى 21 فبراير الجاري، وذلك في إطار مشاركة الهيئة في فعاليات «الإمارات تبتكر» 2024.

وأفاد المركز بأن المسابقة تستقطب المبتكرين وطلاب الجامعات من مختلف أنحاء العالم والمختصين في الابتكارات المستدامة في مجالات الطاقة، والتحول الرقمي، والارتقاء بكفاءة الطاقة النظيفة والمتجددة، وتعزيز موثوقيتها، وتحقيق دمج مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة مع أنظمة الطاقة الأخرى.



وقالالعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «ننظم الدورة الثانية مسابقة (هاكاثون الطاقة النظيفة)، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة، إذ نلتزم بتمكين الشباب وصقل معارفهم، وتشجيعهم على العمل في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، وتحفيزهم على الإبداع والابتكار لاستنباط حلول مستدامة تسهم في تسريع انتقال الطاقة وتحقيق الحياد الكربوني».

وأضاف: «تتمحور المسابقة حول ثلاثة مسارات رئيسية، بهدف الارتقاء بكفاءة مصادر الطاقة النظيفة وخفض كلفتها، وضمان موثوقية واستقرار الطاقة المتجددة، إلى جانب دمج الطاقة المتجددة بسلاسة في الأنظمة الحالية»، لافتاً إلى أن «هذه المسارات تعمل على تحقيق أقصى قدر من الكفاءة، والتغلب على تذبذب إمدادات الطاقة الشمسية، واستثمار تقنيات تخزين وتوزيع الطاقة وتقنيات الشبكة الذكية بطريقة مبتكرة».

وتابع الطاير: «يعمل مركز الابتكار على دعم جهودنا لتعزيز مشاركة الشباب في إحداث التغيير الإيجابي، والمساهمة في صياغة مستقبل الطاقة المستدامة على مستوى العالم، في وقت تهدف فيه الهيئة من خلال المركز إلى رفع مستوى الوعي حول الاستدامة، إضافة إلى صقل القدرات الوطنية وتعزيز تنافسية الأعمال في هذا القطاع الواعد، بما يدعم (استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050)، ومبادرة الحياد الكربوني لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050».

من ناحيته، قال النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة، المهندس وليد بن سلمان: «تعتبر مسابقة (هاكاثون الطاقة النظيفة) جزءاً من مساعي الهيئة لدعم جهود مواجهة التغير المناخي وتعزيز الاستدامة البيئية».

يذكر أن الدورة الأولى من مسابقة «هاكاثون الطاقة النظيفة» شهدت منافسة إيجابية ملفتة بين 48 مشاركاً من المبتكرين وطلاب الجامعات والمختصين. واستقطبت المسابقة ما يزيد عن 110 طلبات مشاركة من 16 بلداً. واختتمت المسابقة فعالياتها بتتويج أربعة فائزين بأربع جوائز نقدية قيّمة.