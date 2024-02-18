«دراجون أويل» تشارك في «إيجبس 2024»

تشارك شركة «دراجون أويل»، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، في معرض ومؤتمر مصر للطاقة «إيجبس 2024» بجمهورية مصر العربية، الذي ينطلق غداً ويستمر حتى 21 فبراير الجاري.

وتشهد دورة هذه السنة، التي تقام تحت شعار «تحفيز الطاقة.. تأمين الإمدادات والانتقال الطاقي وخفض الانبعاثات»، مشاركة أكثر من 450 شركة عارضة و12 جناحاً للدول، من ضمنها جناح دولة الإمارات، كما ستشهد 80 جلسة نقاشية مشاركة أكثر من 300 متحدث، من بينهم الرئيس التنفيذي لـ«دراجون أويل». ويشارك مديرو الشركة في عدد من الجلسات النقاشية، التي تتناول الاتجاهات العالمية الحالية في صناعة النفط والغاز، وعلى رأسها الأسعار والإمدادات والانتقال الطاقي وخفض الانبعاثات، وإزالة الكربون من صناعة البترول والغاز، وإنتاج الهيدروجين.