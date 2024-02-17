20 شركة ليتوانية تشارك في "جلفود 2024"

أعلنت جمهورية ليتوانيا عن مشاركتها في معرض الخليج للأغذية "جلفود 2024"، حيث تشارك 20 شركة ليتوانية من كبرى الشركات المتخصصة في صناعة الأغذية والمشروبات في أكبر معرض سنوي للأغذية والمشروبات في العالم، والذي تنعقد فعالياته بين 19 – 23 فبراير الجاري في مركز دبي التجاي العالمي.

وبلغت قيمة صادرات الأغذية الزراعية من جمهورية ليتوانيا إلى الإمارات 16.1 مليون يورو في عام 2023، بزيادة ملحوظة قدرها 5.4 % مقارنة بالعام الذي قبله.

وبحسب الأرقام الصادرة عن وكالة ترويج الصادرات الغذائية الليتوانية LitFood، تستحوذ الإمارات على نسبة 29.3 % من إجمالي صادرات ليتوانيا من المنتجات الغذائية غير الزراعية. وتشمل قائمة تلك المنتجات الحليب المركز والكريمة (29.2 %)، والجبن وخثارة اللبن (10.4 %)، ومشروب الشعير الخالي من الكحول (9.9 %) والسمك (3.9 %) والحبوب المعالجة (3.2 %).

ويقود فيتينس تومكوس، نائب وزير الزراعة في ليتوانيا وفداً رفيع المستوى من البلد الأوروبي إلى دبي من أجل المشاركة في معرض "جلفود" واستعراض الحلول المبتكرة لصناعة الأغذية الليتوانية.

وبهذه المناسبة، قال تومكوس: "فخورون بتقديم مجموعة واسعة من السلع الغذائية الليتوانية في معرض جلفود 2024. حيث سيعزز هذا المعرض فرصنا للتعريف بالمنتجات الغذائية الليتوانية وتوسيع نطاق انتشارها في مختلف البلدان العربية والأسواق العالمية الأخرى. حيث تعتبر الصناعات الزراعية والغذائية من القطاعات الاقتصادية الرئيسية بالنسبة لليتوانيا، والتي تتمتع بتقاليد عريقة في مجال الانتاج وارتفاع معدلات التصدير".

من جانبه، قال ساروناس سيليسيس، مدير منظمة "ليت فود" LitFOOD، وكالة ترويج الصادرات الغذائية الليتوانية، إن "المنتجات الغذائية الليتوانية معروفة باستخدامها لمصادر نظيفة حيث يتم استخدام حلول وتقنيات مستدامة ومتطورة في عمليات انتاج الأغذية الزراعية لدينا. ومع وضع الاستدامة في الاعتبار، يحرص مزارعونا ومنتجو الأغذية لدينا بشكل متزايد على نشر التقنيات التي من شأنها أن تجعل أنشطة الزراعة وإنتاج الأغذية أكثر استدامة ومراعاةً للبيئة".