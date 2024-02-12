«دبي للسلع» يستعد لإطلاق مركز الذكاء الاصطناعي

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، إبرام شراكة مع «كيو إكس لاب»، الشركة المتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي ومقرها دبي، استعداداً لإطلاق مركز الذكاء الاصطناعي التابع للمركز، المقرر تدشينه خلال وقت لاحق من العام الجاري.

وتوفر «كيو إكس لاب»، بالاعتماد على منصّتها المتطوّرة «إسأل كيو إكس» (Ask Qx)، حلول ذكاء اصطناعي هجينة يمكن دمجها في تعزيز الخدمات، مثل خدمات الدردشة الإلكترونية، كما يمكن توظيفها في تمكين الشركات والأفراد من تعزيز مستويات الإنتاج.

وأفاد بيان صادر اليوم الإثنين، بأن المنصّة تقدم بنية خوارزمية عصبية متقدمة قادرة على تطوير المنتجات والخدمات بشكل غير مسبوق، حيث تتيح بنية رقمية قادرة على تمكين الشركات من ترشيد تكاليف طاقة الحوسبة الإجمالية وتعزيز إمكانات أمن المنظومة الأساسية والحماية ضد اختراقات وانتهاكات البيانات المحتملة.

ومن خلال هذه المنصّة، تسعى شركة «كيو إكس لاب» إلى تعزيز مكانتها كأول شركة متخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي الهجينة عالمياً لديها القدرة على الوصول إلى 372 مليار معلمة والاستفادة منها.

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليّم: «استطاعت تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، في غضون فترة قصيرة، أن تؤكد قدراتها المذهلة باعتبارها قوّة محورية تعيد رسم ملامح قطاع الأعمال والشركات، ورغم ذلك لم نستفد حتى الآن سوى جزء ضئيل من إمكاناتها المهولة».

وأضاف: «بينما نستعد لتدشين مركز الذكاء الاصطناعي التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، يسرّنا التعاون مع شركة (كيو إكس لاب)، والتي ستقدم عبر منصّتها الفريدة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وبنيتها الخوارزمية العصبية المتطوّرة دعماً شاملاً للمركز وشركاته المُسجلة، حيث ستوفر لنا فرصاً غير مسبوقة لتعزيز كفاءة الأعمال والنهوض بمستويات الإنتاج إلى آفاق جديدة بموازاة تعزيز أمن منظومتنا الأساسية».

من جانبه، قال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «كيو إكس لاب»، تيلاكراج بارمار: «على الرغم من حجم الاستثمارات الضخمة في أبحاث وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي، إلا أن هذه الجهود لا تُعد سوى مجرد البداية نحو إحداث تحوّل جذري في حياتنا وأعمالنا، على المستويين المهني والشخصي»، مضيفا: «سعداء بتقديم حلول مبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي لمركز دبي للسلع المتعددة ومجتمع أعماله الذي يضم اليوم أكثر من 24 ألف شركة مسجلة، مما سيعزز مكانة دبي في طليعة أبحاث وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي».

وكان مركز دبي للسلع المتعددة، طوّر مجموعة واسعة من المراكز والمبادرات المرتكزة إلى الابتكار بهدف ترسيخ مكانة دبي كقوة دافعة في تطوير واستخدام الجيل القادم من التقنيات والصناعات.

وحاليا يضم مركز «كريبتو» التابع لمركز دبي للسلع المتعددة أكثر من 600 شركة، مما يجعله أكبر تجمع للشركات المتخصصة في تقنيات «web3» والـ«بلوك تشين» على مستوى المنطقة، في حين نجح مركز الألعاب التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، منذ تدشينه في عام 2023، في جذب أكثر من 100 شركة متخصصة في التطوير والإنتاج وكذلك فرق الألعاب الرياضية الإلكترونية ومهندسي تطوير الحلول البرمجية، معززاً بذلك مكانة دبي مركزاً للتجارب الترفيهية الغامرة.