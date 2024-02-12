"الإمارات للتأمين" لـ "الإمارات اليوم ": "التأمين الشامل" يغطي الأضرار الناتجة عن الأمطار

قال نائب رئيس اللجنة الفنية العليا رئيس لجنة السيارات في اتحاد الإمارات للتأمين، محمد مظهر حمادة أن التأمين ضد الفقد التلف والمسؤلية المدنية المعروف بالتأمين الشامل على السيارات يغطي الأضرار الناتجة عن الأمطار دون الحاجة إلى تأمين إضافي فيما لا يمكن تغطية هذه الأضرار إذا كانت الوثيقة ضد الغير فقط مؤكدا أن عملية الإصلاح تتم وفق الاجراءات المتبعة من تقرير للشرطة للتأكد من وقوع ضرر آني وليس قديم وأن الأمطار هي السبب وليست أسباب أخرى .