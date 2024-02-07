"دبي لصناعات الطيران" تربح 351 مليون دولار في 2023

أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران المحدودة، عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، لتتحول إلى الربحية بتحقيق أرباح بقيمة 351 مليون دولار وإيرادات بـ1.3 مليار دولار.

وفي بيان نتائج الأعمال والعمليات التي وزعتها الشركة اليوم الأربعاء، أشارت إلى وصول عدد الطائرات المستحوذ عليها إلى 20 طائرة بواقع 10 طائرات مملوكة و10 مدارات، وعدد الطائرات المباعة إلى 30 منها 22 مملوكة وثمانية مدارات، كما حصلت الشركة على حقوق شراء 64 طائرة، وبلوغ اتفاقيات التأجير والتمديدات والتعديلات الموقعة 150 منها 114 مملوكة ومدارة 36.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران، فيروز تارابور: "تظهر نتائجنا المالية لعام 2023 بأكمله قوة أعمالنا التي تشهد توسعاً مستمراً، حيث استحوذنا على 20 طائرة مع حقوق شراء 64 طائرة مع مواعيد تسليم قريبة المدى".