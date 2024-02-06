تعرّف على تفضيلات المسافرين الخليجيين من "الجيل X" إلى الخارج

توقع القائمون على معرض "سوق السفر العربي 2024" الذي تنعقد فعالياته خلال الفترة من 6 إلى 9 مايو المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، نمو سوق الرحلات الخارجية من دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير خلال السنوات الخمس المقبلة، والذي يرجع بشكل رئيس إلى تفضيلات المسافرين من شريحة فوق الـ40 عاماً.

وأشار تقرير أصدرته مؤسسة (Research Nester) في نيويورك، إلى أن الشريحة العمرية للأشخاص الذين ولدوا بين عامي 1965 و1980، والتي تعرف بـ"الجيل X"، تقود النمو الكبير في نمو حجم وقيمة السفر إلى الخارج من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يوضح التقرير أبرز أسباب هيمنة هذه الشريحة على هذا النمو بالمنطقة، لاسيما في سوقي الإمارات والسعودية.

وأظهر التقرير أن إنفاق هذه الشريحة يقدر بنحو 11.1 مليار دولار، أي ما يعادل 41% من إجمالي القيمة السوقية لقطاع السفر إلى الخارج من السعودية والتي ستصل لنحو 27 مليار دولار بحلول عام 2028.

أما في دولة الإمارات، سيصل إنفاق حجم هذه الشريحة إلى 18.2 مليار دولار، أي 60% من إجمالي القيمة السوقية لقطاع السفر إلى الخارج والتي ستصل إلى 30.5 مليار دولار بحلول عام 2028.

وتعتبر أوروبا الوجهة المفضلة للسياح من دول مجلس التعاون الخليجي، وتشمل الوجهات الرئيسة الأخرى للمسافرين كلاً من المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وسويسرا والولايات المتحدة والهند وأستراليا وماليزيا وسنغافورة وجنوب أفريقيا.

ويلفت هذا الارتفاع في حجم إنفاق المسافرين من الخليج اهتمام الكثير من الوجهات الدولية بطبيعة الحال.

وقالت مديرة معرض سوق السفر العربي، دانييل كيرتس، إن "معرض سوق السفر العربي استضاف خلال العام الماضي 76 جناحاً وطنياً شغلت حوالي 55% من إجمالي مساحة المعرض، وستشهد دورة العام 2024 نموا متزايداً وذلك مع عودة أجنحة اسبانيا والصين وعدد من الوجهات الأفريقية".

وأضافت أن "(سوق السفر العربي) سينظم أيضا قمة خاصة لاستعراض مستقبل أسواق السفر في الهند والصين وأميركا اللاتينية، بالإضافة إلى مناقشة أحدث اتجاهات السفر بين مختلف الأجيال".

وستركز الدورة الـ31 من المعرض على موضوع "تمكين الابتكار: تطوير قطاع السفر من خلال ريادة الأعمال"، بمشاركة عدد من صناع القرار والمتخصصين في قطاع السغر والسياحة من منطقة الشرق الأوسط ومختلف أنحاء العالم.

وسيقدم المعرض منصة لإقامة علاقات جديدة وتبادل المعرفة والخبرات بما يسهم بتشكيل مستقبل قطاع السفر والسياحة العالمي.

ويتميز المعرض بمشاركة واسعة من الشركات الناشئة والعلامات التجارية الراسخة، وسيتم تسليط الضوء خلال فعالياته على أهمية الابتكار لتطوير تجربة العملاء، وتعزيز الكفاءة، وتسرع التحول نحو صفرية الانبعاثات في هذا القطاع.