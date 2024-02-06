شراكة لتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي في دبي

وقعت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي اتفاقية مع «مايكروسوفت»، الشركة الأميركية متعددة الجنسيات والرائدة في مجال التكنولوجيا، لتعزيز مسيرة الابتكار في الإمارة.

وذكرت الدائرة في بيان أمس، أن هذا التعاون يعكس الجهود الدؤوبة لتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي والابتكار والتنمية في دبي بما يتماشى مع مستهدفات الأجندة الاقتصادية «D33»، مشيرة إلى بروز دبي في طليعة المدن الهادفة إلى الإسهام في رسم ملامح مستقبل العالم من خلال خطتها الطموحة لاعتماد أحدث الحلول التقنية المتقدمة.

وأشارت إلى أنه لتحويل الطموحات الرقمية لدبي إلى واقع ملموس، يركز العمل مع «مايكروسوفت» على الاستفادة من الحلول التقنية الذكية والتطبيقات لتحقيق أهداف التحول التكنولوجي في الإمارة ضمن قطاعات الخدمات اللوجستية والشركات الصغيرة والمتوسطة والتعليم.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، هادي بدري، إن «هذا التعاون المميز يرتكز على الإمكانات الهائلة والمعرفة الفريدة لدى دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي و(مايكروسوفت)، ما يعكس قدرة دبي على بناء شراكات مميزة بين القطاعين العام والخاص». وأضاف: «تماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية (D33)، يمثل التعاون مع (مايكروسوفت) ركيزة أساسية لتنفيذ استراتيجية التطوير التي نعتمدها من خلال استثمار نقاط القوة لدى شركائنا في مختلف أنحاء العالم، الأمر الذي من شأنه تسهيل عملية النمو الاقتصادي من خلال الاستفادة من المعارف والخبرات التقنية الواسعة وفرص التوجيه في القطاعات الرئيسة».

من جهته، قال مدير عام شركة «مايكروسوفت الإمارات»، نعيم يزبك: «يسرنا المساهمة في ترسيخ مكانة دبي البارزة بين قادة قطاع التكنولوجيا العالمي، وتعكس خطة التعاون التزام الطرفين بدفع عجلة الابتكار، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وبناء منظومة مزدهرة وقائمة على المعرفة للمستقبل».

وأضاف أن «(مايكروسوفت) أكدت مجدداً التزامها بتوفير حلول تقنية متقدمة لتطوير شبكة الخدمات اللوجستية في دبي، وتركز المبادرة على تطوير منصة متكاملة للتجارة لتسهيل العمليات وتحسين القدرة التنافسية العالمية».

وأوضح أن «هذا التعاون لا يقتصر على تعزيز قطاع الخدمات اللوجستية فقط، بل يتماشى أيضاً مع الهدف الاستراتيجي المتمثل في استقطاب الشركات الرائدة المصنعة للأجهزة وترسيخ مكانة دبي في مجال الخدمات اللوجستية على المستوى العالمي».