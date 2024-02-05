تجارب ملهمة ونصائح قيمة يرويها مؤسسا "شازام" و"تمارا"

في إطار قصص الإلهام التي رواها مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2024، استمع الحضور إلى تجارب مميزة لرجال أعمال ناجحين في مجالات مختلفة، خلال جلسات حوارية وخطابات ملهمة تحدث فيها كريس بارتون، مبتكر تطبيق شازام، عن كيفية تحويل فكرة التعرف على الموسيقى والأغاني من أمر "شبه مستحيل" إلى ابتكار عالمي يستخدمه أكثر من 2.1 مليار شخص. كما شارك رجل الأعمال السعودي عبدالمجيد الصيخان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "تمارا"، قصته الملهمة في جلسة بعنوان "قصة رجل الأعمال المتسلسل".

رائد أعمال غيّر وجه الموسيقى

وعاد كريس بارتون في سرده إلى مراحل الطفولة، حيث كان يعاني من مشاكل صحية وتعليمية ومالية، رافقها جهود مثابرة وفكر مولع بالابتكار. يقول كريس: "كنت أعاني من مرض كساح الأطفال، ومشاكل في النطق، وعندما دخلت كلية الهندسة لم أستطع مواكبة زملائي، وكانت درجة نجاحي على حافة الرسوب، لكني لم أستسلم لليأس أو الفشل، بل مضيت في التعلم، ولشدة وصعوبة معاناتي أصبحت أحب السحر، ظناً مني أنني أحتاج إلى حلول سحرية للتغلب على التحديات التي واجهتني في الحياة".

الابتكار وتحليل التحديات والبدائل

وفي تحليل عملي لمدى ما يتعرض له رائد الأعمال من صعوبات في رحلته، أوضح كريس أنه لو استمع لأصوات الإحباط التي كانت تلاحقه منذ البداية لما خطا خطوة واحدة نحو الأمام. وقال: "عملية الابتكار لرائد الأعمال عملية الهروب من السجن، حيث يقوم السجين بتحليل الأدوات، وتقييم العوائق، والبدائل، والخطط الأولى والبديلة الثانية ثم الثالثة… وهكذا دون توقف".

وأضاف بارتون أنه عندما أراد أن يختار المبرمج الذي يقوم بتأسيس الخوارزمية الخاصة بالتطبيق، أجابه العديد من العباقرة في الرياضيات بأنها مهمة مستحيلة. وشرحوا مدى صعوبة هذه التقنية، التي تتطلب التعرف على الأنماط الصوتية في الضوضاء، وتقنيات إلغاء الضوضاء، ومقارنة الصوت مع قاعدة بيانات ضخمة من الموسيقى، إذ قال: "كمثل شخص يبحث عن صديقه بين ملايين الأشخاص".

وأكد بارتون أنه احتاج لجمع المال لتمويل مشروعه، وكان الأمر صعباً، حيث رفض المئات من المستثمرين فكرته، ولكنه استمر في البحث والمفاوضة، حتى جمع وحصل على 7.5 ملايين دولار للانطلاق.

واختتم كريس خطابه قائلاً: "لم نستسلم للمستحيل، بل عزمنا على تحقيق حلمنا بالمواظبة والاحترام والتجاوز؛ المواظبة على العمل والتعلم والتطوير، الاحترام للحواجز والصعوبات والرفض وعدم الاستسلام لها، وهكذا ولد شازام، وأصبح الحلم حقيقة".



رجل الأعمال المتسلسل

وشهدت "منصة التأثير" خلال فعاليات اليوم الأول من "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2024"، جلسة حوارية بعنوان "قصة رجل الأعمال المتسلسل" مع رجل الأعمال عبدالمجيد الصيخان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "تمارا"، وحاوره فيها طارق بياع مقدم بودكاست "توكس وذ تي"، أضاءت الجلسة على قصته الشيقة والملهمة، كاشفاً أسرار نجاحه ورؤيته لمستقبل شركة تمارا، التي تقدم خدمة "اشتر الآن وادفع لاحقاً"، وتعد من أسرع الشركات الناشئة نمواً في المنطقة، حيث أكد أهمية الفريق الذي يعتمد عليه رائد الأعمال، وأن رأس المال مع ضرورته إلا أنه لا يمثل كل شيء.

وتحدث الصيخان عن دور التوقيت في العمل والنجاح، حيث قال: إنه ليس مجرد حظ، بل هو اختيار الوقت المناسب لتقديم الخدمة أو المنتج المطلوب. وأضاف أن الحظ هو الظروف التي يولد بها الإنسان أو يحصل عليها دون تحكم منه، مثل النشأة في عائلة غنية، ولكن الحظ لا يكفي بدون العمل والجهد والابتكار.