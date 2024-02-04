مستهلكون يطالبون بتخفيضات على سلع علامات تجارية لم تشهد عروضاً منذ فترة

طالب مستهلكون بتخفيضات على سلع أساسية وغير أساسية من علامات تجارية لم تشهد عروضاً منذ أشهر طويلة، رغم زيادة الطلب عليها وارتفاع جودتها بشكل كبير.

وتساءلوا عن سبب استبعاد تلك السلع والعلامات التجارية من التخفيضات، مثل الدجاج الطازج، والبيض، والأرز، والزيوت، في وقت قال فيه مسؤولان في منفذي بيع، إن هامش الربح في بعض السلع، خصوصاً الأساسية يُعد قليلاً، فضلاً عن رؤية بعض منتجي وموردي السلع التي تعتقد بعدم وجود مبررات قوية لطرح تخفيضات على سلع تحظى بإقبال على شرائها.

آراء مستهلكين

وقالت المستهلكة ريما سعيد: «هناك سلع أساسية عالية الجودة، خصوصاً من الدواجن الطازجة، والطحين، والخبز بجميع علاماته التجارية، مستبعدة من التخفيضات، ولم تشهد طرح عروض عليها منذ أشهر طويلة رغم زيادة الإقبال عليها، وارتفاع جودتها بشكل كبير»، متسائلة عن أسباب ذلك؟

وطالبت سعيد بطرح تخفيضات على تلك السلع، قائلة إنها تشتريها بشكل منتظم، يومياً أو أسبوعياً.

واتفق المستهلك أحمد الفقي، في وجود علامات تجارية لبعض السلع الأساسية مثل الأرز، والزيوت، والبيض، لم تشهد طرح تخفيضات عليها منذ أشهر طويلة، رغم ارتفاع الطلب عليها، وجودتها العالية بشكل ملحوظ. وقال: «أشتري كمستهلك هذه السلع كل أسبوع أو أسبوعين على الأكثر بشكل منتظم، ولذلك، فإن استمرار هذه السلع دون تخفيضات يُشكل عبئاً مالياً متواصلاً».

في السياق نفسه، أكدت المستهلكة مريم محمد، أن هناك العديد من السلع الأساسية وغير الأساسية ضمن علامات تجارية عالية الجودة، مثل الأرز، والزيوت، وجميع سلع العلامات التجارية الخاصة بألعاب الأطفال، لم تشهد تخفيضات أو عروضاً عليها منذ أشهر طويلة، لافتة إلى أنها تشتريها بشكل منتظم ودون تخفيضات، ما يرهق ميزانيتها.

هامش الربح

إلى ذلك، قال المسؤول في منافذ بيع، علي داوود، إن «هامش الربح في بعض السلع، خصوصاً الأساسية يُعد قليلاً، في الوقت الذي تعاني فيه أسواق السلع عموماً تذبذباً كبيراً وعدم استقرار، وارتفاع الكلفة في الفترة الأخيرة بسبب الظروف الجيوسياسية الدولية وسلاسل الإمداد».

أمّا المسؤول في منفذ بيع آخر، إدريس إبراهيم، فقال إن «بعض منتجي وموردي السلع لا يرون مبررات قوية لطرح تخفيضات عليها، في ظل وجود إقبال على شرائها، وقلة هامش الربح، والظروف الدولية المتعلقة بالشحن، ما أثر بدوره وبشكل كبير على كلفة الإنتاج».

وأضاف: «يتحمل بعض المنتجين أعباء إنتاجية حالياً، خصوصاً أن من بين هذه السلع ما لا يمكن رفع سعره إلا بموافقة رسمية من وزارة الاقتصاد، وهي زيوت الطبخ، والبيض، والحليب الطازج، والأرز، والسكر، والدجاج الطازج، والبقوليات، والخبز، والطحين، ومواد التنظيف».

مسؤولان في منفذي بيع:

هامش الربح منخفض. ولا مبررات قوية لتخفيضات على سلع تحظى بإقبال على شرائها.

تجربة علامات جديدة

دعا الخبير في شؤون التجزئة ديفي ناجبال، المستهلكين إلى تجربة علامات تجارية مخفضة السعر، وعدم الإصرار على شراء سلع لعلامات تجارية غير مخفضة، بحكم العادة، إذا كانت أسعارها تُشكل عبئاً عليهم، مؤكداً أن سلع بعض العلامات التجارية المخفضة السعر تكون عالية الجودة.

كما طالب ناجبال في الوقت نفسه، منافذ البيع، بالتنويع قدر المستطاع في طرح التخفيضات، لتشمل مختلف السلع، ومختلف العلامات التجارية، للتخفيف على المستهلكين، وبالتالي زيادة القوة الشرائية الخاصة بها ودعم قطاع التجزئة.