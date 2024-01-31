مكاسب «دبي المالي» تتجاوز 24 مليار درهم في يناير

عزز سوق دبي المالي مكاسبه خلال تداولات يناير 2024، حيث ربح رأسماله السوقي أكثر من 24 مليار درهم مدعوماً بمكاسب أسهم البنوك والمرافق، مع تركيز المتعاملين على اقتناص الفرص الاستثمارية وسط ترقب إعلان المزيد من نتائج الأعمال السنوية وخطط التوزيعات النقدية للشركات المدرجة.

وصعد رأس المال السوقي للسوق من 687.5 مليار درهم نهاية العام الماضي إلى أكثر من 711.5 مليار درهم في نهاية جلسة أمس، فيما وصلت رسملة سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى نحو 2.9 تريليون درهم، لتصل بذلك الرسملة السوقية الإجمالية للسوقين إلى نحو 3.615 تريليونات درهم. واستقطبت الأسهم سيولة خلال يناير نحو 33.7 مليار درهم، موزعة بواقع 25.8 مليار درهم في سوق أبوظبي و7.9 مليارات درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 8.83 مليارات سهم عبر تنفيذ ما يربو على 498.7 ألف صفقة.

وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي خلال يناير بنسبة 2.69% أو ما يعادل أكثر من 109 نقاط، ليغلق عند 4169.08 نقطة مقابل مستوياته في نهاية العام الماضي عند 4059.8 نقطة.

وجاءت مكاسب سوق دبي بدعم من ارتفاع مؤشر قطاع خدمات الاتصالات بنسبة 8.86% والقطاع المالي بنسبة 6.06% والصناعة 3.25% والخدمات 1.07%.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» مع نهاية تداولات الشهر عند مستوى 9330.92 نقطة، بينما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9508.32 نقاط.

وذكر محللان ماليان، لـ«الإمارات اليوم»، أن هناك عوامل رئيسة وراء النشاط الذي شهدته أسواق المال المحلية خلال يناير 2024، أبرزها استمرار التوقعات الإيجابية حيال الأداء التشغيلي للشركات الكبرى المدرجة المنتظر أن تفصح عن نتائج أعمال قوية، ما ساعد على جذب مستثمرين جدد وزيادة أنشطة تداول وتدفق رؤوس أموال جديدة وسط التوقعات القوية لنمو الاقتصاد المحلي في 2024.

وقال كبير محللي السوق في «سنشري فاينانشال»، رون ليزلي جون، إن التوقعات بإعلان الشركات الكبرى عن أرباح مرضية وأداء إيجابي بعد إفصاح معظم البنوك عن أرباح سنوية وزيادة بالتوزيعات على المتداولين الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، كانت عاملاً رئيساً في الزيادة الكبيرة في أعداد المستثمرين الجدد، خصوصاً بسوق دبي المالي.

من جهته، قال محلل أسواق المال، محمد عطا، إن تحقيق أسهم البنوك لأرباح تاريخية مع تراجع المخصصات والإفصاح عن مؤشرات مالية قوية، يؤهل الأسواق المال المحلية للثبات عند المستويات الحالية، مشيراً إلى أن توالي الإعلان عن نتائج الشركات الكبرى المكونة للمؤشرات بالأسواق المحلية، سيكون محركاً رئيساً للاندفاع نحو الصعود وتعزيز المكاسب.