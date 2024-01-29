«الشارقة الإسلامي» يتيح المدفوعات عبر «نقودي»

أعلن مصرف الشارقة الإسلامي، إبرام اتفاقية شراكة مع شركة «نقودي»، بوابة المدفوعات والمزودة للخدمات المالية، المملوكة لمجموعة «إماراتك»، بهدف تعزيز الخدمات المالية ومزايا الدفع الرقمي والإلكتروني المقدمة لقطاع الأعمال من متعاملي المصرف من الشركات والأفراد.

وقال رئيس العمليات التنفيذي في المصرف، حكم أبوزعرور: «يسعدنا انضمام (نقودي) إلى مجموعة شركائنا من مزودي الحلول المالية الرقمية، بما يتماشى مع التزامنا تنفيذ مبادرات نوعية تدعم عملية التوسع في توفير خدمات مصرفية رائدة وتنافسية».