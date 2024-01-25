بنوك تخفّض الفائدة على القروض الشخصية

بدأت بنوك عاملة في الدولة بتقديم تخفيضات على أسعار الفائدة للقروض الشخصية، منذ منتصف يناير الجاري، ضمن حملات ترويجية، تتضمن نسبة فائدة أقل، وإعفاء من رسوم التأمين، فضلاً عن منح فترة سماح لثلاثة أشهر حتى موعد سداد القسط الأول.

وكان العامان الماضيان شهدا ارتفاعاً في سعر الفائدة الرئيس، ما ترتبت عليه زيادة في أسعار التمويلات المختلفة، نتيجة سياسة التشديد المالي التي انتهجها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، للسيطرة على التضخم، وتبعه عدد من البنوك المركزية حول العالم، منها مصرف الإمارات المركزي، بسبب ربط الدرهم بالدولار.

وتعقيباً، قال المصرفي، مدحت إبراهيم، إن البنوك اعتادت مع بداية كل عام تنشيط المبيعات عن طريق حملات وعروض على القروض الشخصية، تتضمن مزايا عدة، أهمها الإعفاء من رسوم التأمين، بجانب منح ثلاثة أشهر راحة من عبء الدين مع إتاحة تأجيل الأقساط مرتين كل عام.

وأوضح أن الجديد في حملة عام 2024، هو تخفيض نسبة الفائدة بعد سلسلة من الارتفاعات على مدار العامين الماضيين، حيث تبدأ النسبة من 3.2% ثابتة مقارنة مع 4.2% إلى 4.5% خلال الربع الأخير من العام الماضي تقريباً، وذلك للمواطنين، بينما للوافدين، فتبدأ النسبة من 3.5% بأقل من 1.3% تقريباً عن النسبة خلال الربع الأخير من عام 2023 أيضاً، مشيراً إلى أن كل ذلك بشرط أن تكون الشركة التي يعمل فيها طالب القرض مدرجة ضمن قوائم البنك.

من جانبه، قال المصرفي محمود مسلم، إن عروض البنوك تتضمن تخفيضاً للفائدة بنحو 1 إلى 1.3% أقل مقارنة بالعام الماضي بالمجمل، لكنه بيّن أن هناك شروطاً لدى بعض البنوك للاستفادة من تلك الحملات، وهي أن يكون راتبه نحو 20 ألف درهم، وألا يقل رقم التقييم الائتماني عن 650 من أصل 700.

وأضاف: «معظم البنوك تقريباً تقدم عروضاً في الوقت الحالي والفروقات بينها بسيطة لا تتخطى 0.2% أو 0.3%، وتركز على القروض الشخصية الجديدة أو شراء المديونيات القائمة مع منح العميل بطاقة ائتمان برسوم مجانية للعام الأول».

بدوره، قال المصرفي رفعت علي، إن «تحديد النسبة المخفضة للفائدة يتم حسب راتب العميل، موضحاً أن البنوك تقسم شرائح الرواتب في تلك العروض إلى ثلاثة مستويات أساسية، تبدأ من 15 ألف درهم، وتنتهي بمن رواتبهم 100 ألف وأكثر، وهؤلاء هم العملاء المميزون الذين يحصلون على أقل نسبة فائدة».

وذكر أن البنوك لديها مستويات قياسية من السيولة ترغب في توظيفها بنشاط الإقراض، لذا يوجد تنافس قوي بينها لجذب أكبر عدد من العملاء، لافتاً إلى أن العميل بوسعه إلغاء المعاملة في أي مرحلة من مراحل التقدم من دون أي رسوم، فيما يصل رسم المعاملة إلى 2600 درهم، تقسم على أقساط القرض.