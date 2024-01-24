بيع قطعة أرض في مجمع دبي للعلوم التقنية مقابل 210.1 مليون درهم

شهدت السوق العقارية في دبي صباح اليوم، صفقة بيع كبرى لقطعة أرض للغرض التجاري في منطقة «مجمع دبي للعلوم التقنية» بقيمة 210.1 مليون درهم.



وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بلغت مساحة الأرض محل الصفقة نحو 165.619 ألف قدم مربع، بواقع 1268.5 درهم للمتر الواحد.



وسجلت المبيعات العقارية في تعاملات اليوم الأربعاء نحو 1.49 مليار درهم، جراء 406 معاملات وزعت إلى 338 شقة، و15 فيلا، و53 قطعة أرض.