الإمارات الأولى عربياً في مؤشر العمل العالمي 2024

حلت دولة الإمارات في المركز الأول عربياً على مؤشر العمل العالمي للعام 2024، الصادر عن شركة الاستشارات العالمية «وايتشيلد»، بالتزامن مع انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يختتم أعماله في دافوس بسويسرا، اليوم.

وأفاد التقرير بأن الإمارات، سجلت أعلى معدل لمرونة أسواق العمل في المنطقة العربية، تلتها السعودية انطلاقاً من سعيها لتنويع اقتصادها، والارتقاء بمهارات قوتها العاملة.

وأشار إلى أن الدول الأوروبية تصدرت قائمة أسواق العمل الأكثر مرونة، وعلى رأسها سويسرا، إضافة إلى سنغافورة باعتبارها الدولة الوحيدة المتصدّرة من خارج أوروبا.

وسلّط التقرير الضوء على التحديات الكبرى التي تواجه أسواق العمل، والمرتبطة بمخاطر الاحتباس الحراري، وضرورة التحوّل نحو مستقبل مستدام على مستوى العالم، وأظهر استجابة الدول لهذه التحوّلات من خلال تعديل التشريعات وأُطر السياسة، لتعزيز جوانب الاستدامة، مع التركيز بشكل رئيس على ضرورة بناء أسواق عمل متينة وشاملة.

كما أظهر أن تحقيق التوازن بين المعايير البيئية وديناميات سوق العمل، يتطلب من صنّاع السياسات وضع منهجية شاملة، تقوم على دمج السياسات المناخية وسياسات العمل، لبناء اقتصاد صديق للبيئة وفق عملية سلسة وعادلة للجميع.

وكشف تقرير مؤشر مرونة العمل العالمي لعام 2024، أن التحوّل الأخضر يفرض مجموعة من تعديلات السياسات المعنية بأسواق العمل، حيث ينطوي على تغيّرات في هيكلية الاقتصاد، ما يستلزم وضع سياسات موجّهة، وتفعيل دور المؤسسات، لتعزيز الاستدامة في أسواق العمل.