"موانئ دبي العالمية" توقع مذكرات تفاهم بـ 3 مليارات دولار مع حكومة ولاية غوجارات

بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي؛ وضمن فعاليات قمة «غوجارات العالمية 2024»، وقعت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، عدة مذكرات تفاهم بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي مع حكومة ولاية غوجارات، تغطي تطوير موانئ ومحطات الحاويات ومناطق اقتصادية جديدة في الولاية الهندية.