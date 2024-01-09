حمدان بن محمد: إنجــازات دبي في القطاع السياحي بدت للكثيرين حلماً مستحيلاً قبل عقود

تُوّجت دبي بلقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2024، من موقع «تريب أدفايزر» (Tripadvisor Travellers Choice Awards) أكبر منصة للسفر في العالم، وذلك للعام الثالث على التوالي، وهي المرة الأولى التي تحقق فيها مدينة مثل هذا الإنجاز المهم، وذلك تزامناً مع حلول ذكرى العام الأول لإطلاق أجندة دبي الاقتصادية (D33)، الرامية إلى جعل دبي واحدة من أهم ثلاث وجهات عالمية للزوار في مجالات السياحة التخصصية والأعمال، وكذلك تأكيد مكانتها كأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة.

وفي هذه المناسبة، أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن «النجاحات التي توالي دبي تحقيقها على الصعيد العالمي، في مختلف المجالات، وفي مقدمتها المجال الاقتصادي، هي برهان على تقدّم الإمارة بثبات في ترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى إنجازات كبيرة تحقق الأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33»، منوهاً سموه بالجهود التي تقف وراء تلك الإنجازات الداعمة لمسيرة التنمية الشاملة المستدامة، وتطوير دؤوب لكل القطاعات الاستراتيجية والحيوية ومن أهمها القطاع السياحي.

وقال سموه: «اختيار دبي للمرة الثالثة، كأفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2024، ضمن منصة عالمية مهمة متخصصة في مجال السفر والسياحة، لتكون المدينة الأولى في العالم التي تنال هذا الاختيار لثلاث مرات متتالية، هو شهادة نجاح جديدة يمنحها العالم لدبي، كثمرة لجهود تطوير لا تتوقف نسعى من خلالها إلى تقديم مفاهيم جديدة للامتياز في هذا القطاع المهم. فسعادة زوارنا، وتحقيق أعلى مستويات رضاهم، هدف استراتيجي نسخّر في سبيله كل الطاقات والإمكانات اللازمة. ونعد بتقديم المزيد من المميزات لضيوفنا من حول العالم».

وأثنى سموه على دور القطاع الخاص في تعزيز جهود التطوير في دبي، وضمن مختلف القطاعات، لاسيما القطاع السياحي، وقال سموه: «نعتز بشراكاتنا الراسخة مع القطاع الخاص النشط، ونقدّر دوره المؤثر في تحقيق مستويات متقدمة من النجاح والتميز الذي نفخر به، ولن ندخر جهداً في الحفاظ عليه، بل تجاوزه برؤية واضحة للمستقبل، وتصميم على تحقيق الريادة فيه».

وأشاد سمو ولي عهد دبي، بجهود دائرة الاقتصاد والسياحة، وما تقوم به من مبادرات هدفها التعريف بإمكانات دبي السياحية، وما توفره المدينة لزوراها من خيارات متنوعة تلبي احتياجاتهم، وتضمن لهم كل ما يتطلعون إليه من خدمات ومرافق سياحية وترفيهية وبنية تحتية رفيعة المستوى، كذلك كل القطاعات والجهات الحكومية المشاركة في تحقيق هذا التميّز العالمي.

وقال سموه في تغريدة على موقع «إكس»، أمس: «فازت دبي بلقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين من (تريب أدفايزر 2024)، لتكون المدينة الأولى في العالم التي تفوز بهذا اللقب لثلاثة أعوام على التوالي. الإنجازات التي تواصل دبي تسجيلها في القطاع السياحي، ربما بدت للكثيرين حلماً مستحيلاً قبل عقود. لكن القائد الملهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد رأى هذا الحلم واقعاً. وقبل عام، حدد أهدافاً جديدة وطموحة لقطاع السياحة في أجندة دبي الاقتصادية D33، لتكون الإمارة ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية ووجهات عالمية للسياحة».

اختيار ملايين المسافرين

وجاء إعلان اختيار دبي ضمن صدارة التصنيف الدولي للوجهات العالمية المفضلة، ضمن جوائز اختيار المسافرين لعام 2024 لموقع «تريب أدفايزر». ويجري اختيار الجهات الفائزة بهذه الجوائز بطريقة فريدة، حيث يقوم ملايين المسافرين من جميع أنحاء العالم بتقديم تقييماتهم وآرائهم باستقلالية تامة حول مختلف الوجهات والأنشطة والتجارب التي تقدمها، كما تغطي جميع مراجعات المسافرين وتصنيفاتهم القيمة لأي وجهة مستقلة خلال فترة 12 شهراً، وذلك اعتباراً من 1 أكتوبر 2022 حتى 30 سبتمبر 2023.

ويدلل هذا التقدير العالمي لدبي، باعتبارها الوجهة المفضلة في العالم، على تنوع الخيارات والعروض التي تقدمها المدينة لزوارها، مدعومة بما تتمتع به من بنية تحتية متطورة، وخدمة استثنائية في كل مراحل رحلة المسافر، وكذلك التعاون المستمر بين القطاعين العام والخاص، والجمع بين المواهب المحلية وريادة الأعمال والمفاهيم مع الاستثمارات والشراكات العالمية.

ونتيجة لما تتمتع به المدينة من مقومات هائلة، فقد أصبح قطاع السياحة من القطاعات المهمة المساهمة في النمو الاقتصادي لدبي، حيث يمثل أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي للمدينة.

وقال المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هلال سعيد المرّي: «إن هذا الإنجاز المميز الذي حققته دبي بحصولها على المركز الأول كأفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2024 من موقع (تريب أدفايزر)، وللعام الثالث على التوالي، يأتي في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وكذلك نتيجة للجهود المشتركة مع شركائنا في قطاع السياحة، وتجاوبهم وتعاونهم المثمر لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، إذ يتزامن هذا الإنجاز مع الذكرى السنوية الأولى على إطلاقها. وفي الوقت الذي تتواصل فيها الجهود لتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للأعمال والسياحة، فقد جاءت هذه الجائزة لتؤكد فاعلية جهودنا، مع حرصنا على أن نعمل ضمن فريق واحد لتحقيق المزيد من الإنجازات خلال السنوات المقبلة».

وأضاف: «لقد أثبتت دبي ريادتها المتواصلة في مختلف المؤشرات والمقاييس الدولية، على الرغم من المنافسة المتزايدة في منظومة السياحة العالمية، وذلك نتيجة ما تمتلكه من مقومات تميز كبيرة وبنية تحتية قوية ومتطورة باستمرار، إلى جانب التزامها تقديم أرقى الخدمات، وكذلك الترويج الفعّال وإمكانية الوصول إلى شرائح مختلفة من المسافرين مع تقديم تجارب فريدة لهم. وسنواصل، بدعم من شركائنا، اتباع نهج مرن لتبقى دبي في طليعة الوجهات السياحية، وتحقيق أهدافها الطموحة».

جوائز مرموقة

وتمثل الجائزة المقدمة من موقع «تريب أدفايزر» أحدث إضافة جديدة إلى سلسلة الجوائز الدولية التي حصلت عليها دبي، ما يؤكد مكانة الإمارة الرائدة في قطاع السياحة والسفر. وحصدت دبي العديد من الجوائز العالمية في عام 2023، حيث تصدرت قائمة المدن التي يرغب الأشخاص من جميع أنحاء العالم في الانتقال إليها، بناء على نتائج استبيان نشرته شركة «ريميتلي Remitly»، وهي خدمة تحويل الأموال الرائدة عبر الإنترنت.

كما صُنفت دبي كأفضل المدن عالمياً للعمل عن بُعد، وفقاً لمؤشر الموظفين والمديرين العاملين عن بُعد لعام 2023 الصادر عن «سفلز» للاستشارات العقارية (Savills).

بالإضافة إلى ذلك، حصلت دبي على المركز الثاني كوجهة سفر على مستوى العالم في مؤشر «يورومونيتور» لأفضل 100 مدينة كوجهة سفر لعام 2023.

كذلك، تم تصنيف دبي ضمن أفضل 10 مدن في مؤشر مدن الطاقة العالمية، في تقرير صادر عن معهد الاستراتيجيات الحضرية التابع لمؤسسة «موري ميموريال» في اليابان. وإلى جانب ذلك، تبوّأت دولة الإمارات العربية المتحدة، المركز الثاني في مؤشر أكثر بلدان العالم أماناً بحسب موقع «نومبيو Numbeo»، أكبر قاعدة بيانات مجانية في العالم للبيانات التي يسهم فيها المستخدمون حول المدن والبلدان.

ويؤكد هذا التقدير العالمي لدبي مدى جاذبيتها وجهةً عالمية مميزة للعيش والعمل والزيارة، قادرة على توفير أسلوب حياة فريد من نوعه، وأيضاً أعلى معايير الأمن والسلامة التي تسمح للمسافرين بزيارة المدينة بكل أريحية وراحة البال.

إنجاز عالمي

من جهته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم: «يعكس هذا الإنجاز التاريخي مدى التعاون المثمر بين مختلف الجهات في القطاعين العام والخاص في دبي، والذي أسهم في تقديم أفضل الخدمات والتجارب المتنوعة لضيوفنا من مختلف الجنسيات والفئات العمرية. ويجد المسافرون من جميع أنحاء العالم، ممن يبحثون عن وجهة آمنة ومتكاملة، ويسهل الوصول إليها، الكثير من العروض التي تقدمها المدينة لهم، سواء كانوا من العائلات أو المغامرين أو الزوار بهدف الأعمال، أو من محبي الثقافة والتراث، الذين يخوضون تجارب استثنائية في هذه المدينة النابضة بالحياة».

وأضاف: «سعداء بهذا التقدير والتشجيع المستمر من زوارنا الدوليين، الذين تعكس تقييماتهم وملاحظاتهم تجاربهم الرائعة خلال فترة وجودهم في دبي، والتي بلا شك تشكّل مصدر إلهام للآخرين، لاستكشاف العروض الاستثنائية التي تقدمها وجهتنا. وفي ضوء التطور المستمر لمتطلبات المسافرين واتجاهاتهم، وبمساعدة الآراء والملاحظات التي نتلقاها من خلال (تريب أدفايزر)، وكذلك المنصات الرقمية الأخرى، فضلاً عن الآراء التي نتلقاها من ضيوفنا في دبي بصورة مباشرة، فإننا سنواصل العمل مع شركائنا والجهات المعنية للحفاظ على أعلى المعايير فيما نقدمه من عروض وخدمات، وضمان حصول الزوار على تجارب فريدة لا يجدونها إلا في دبي».

• 15.37 مليون زائر دولي استقبلتهم دبي من يناير إلى نوفمبر 2023، بزيادة 20% مقارنة بـ2022.

ولي عهد دبي:

• الاختيار شهادة نجاح جديدة يمنحها العالم لدبي كثمرة لجهود تطوير لا تتوقف.

• نجاحات دبي برهان على تقدّمها بثبات في ترجمة رؤية محمد بن راشد إلى إنجازات كبيرة.

• تحقيق أعلى مستويات رضا زوارنا هدف استراتيجي نسخِّر في سبيله كل الطاقات والإمكانات اللازمة.

وجهة مفضلة

عزّز من مكانة دبي وجهةً مفضلة للزوار، العديد من مقومات التميز، منها أسلوب الحياة الفريد الذي تتيحه المدينة لسكانها وزوارها، والمبادرات التي أطلقتها الإمارة لتسهيل إجراءات الدخول إليها، والربط الجوي مع العديد من الوجهات حول العالم، فضلاً عن مشهد فنون الطهي الذي يحظى بتقدير دولي.

وواصلت دبي جهودها لتوفير العديد من المبادرات التنظيمية، وتطوير البنية التحتية المتقدمة، وتقديم خيارات السفر المتنوعة، كما تحافظ على مكانتها في طليعة الوجهات السياحية العالمية، وهو ما أسهم أيضاً في زيادة وتسريع الزخم السياحي.

شراكة عالمية

في شهر أكتوبر 2023، أعلنت دبي، ونادي ريال مدريد لكرة القدم، شراكة عالمية لزيادة الوعي بالمدينة على المستوى الدولي، وهو ما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية (D33)، لجعل المدينة واحدة من أفضل ثلاث مدن في العالم. ووفقاً لأحدث البيانات التي نشرتها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، فقد استقبلت دبي 15.37 مليون زائر دولي خلال الفترة ما بين يناير ونوفمبر 2023، بزيادة قدرها 20%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022.