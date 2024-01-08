«مجمع الحصين».. مشروع سكني بعائد استثماري 10% سنوياً

أطلقت شركة «دوغاستا» العقارية، عروض شراء مع عائد مضمون بنسبة 50% خلال خمس سنوات، من دون رسوم خدمة للسنوات الخمس الأولى، وخيار إعادة الشراء بنسبة 100% بعد خمس سنوات في «مجمع الحصين السكني» الذي يقع بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي.

ويتضمن عرض الشركة، تقديم عائد مضمون بنسبة 10% سنوياً للسنوات الخمس الأولى، بإجمالي 50% من قيمة العقار في عائد الاستثمار لفئة «استوديو»، وغرفة نوم واحدة، وغرفتي نوم للشقق السكنية.

ويعد «مجمع الحصين السكني» مشروعاً متوسط الارتفاع يتكون من مبنيين بجوار مطار آل مكتوم الدولي، يضم 217 شقة، بأسعار تبدأ من 342 ألف درهم لفئة «استوديو»، و1.023 مليون درهم للشقة المكونة من غرفتي نوم.