372 مشروعاً في "إيكرس 2024" بنمو 60% في المساحة

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ودائرة التسجيل العقاري بالشارقة أن النسخة الجديدة من معرض الشارقة العقاري –"إيكرس 2024"، الذي تقام فعالياته تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم إمارة الشارقة، خلال الفترة من 17 إلى 20 يناير الجاري، ستشهد مشاركة 372 مشروعاً عقارياً من داخل وخارج الدولة.

وأشارت اللجنة المنظمة للمعرض خلال إحاطة إعلامية حول أبرز متغيرات المعرض في دورته الجديدة، بمركز إكسبو الشارقة، إلى أن المعرض سيسجل زيادة بنسبة 60% في إجمالي المساحات مقارنة بالعام الماضي وذلك لاستيعاب زيادة الطلب من الشركات المشاركة.

وأضافت اللجنة المنظمة أن المعرض سيشهد عددا من الدورات التدريبية وورش العمل والجلسات الحوارية المتخصصة باللغتين العربية والإنجليزية والتي يقدمها نخبة من كبار الخبراء والمتخصصين في الشأن العقاري للحديث عن واقع السوق العقاري وآفاقه المستقبلية، لافتة إلى أن المعرض سيشهد مشاركة مشاريع عقارية من الإمارات المختلفة بالدولة، وسلطنة عمان، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجورجيا، وجمهورية مصر العربية، وتركيا.

وقال مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، عبدالعزيز أحمد الشامسي، إن "تنظيم المعرض هذا العام يأتي في وقت تشهد فيه الإمارة إطلاق مشاريع تجارية وصناعية وسكنية متنوعة في الشارقة، والتي تعكس استمرار ونمو القطاع العقاري بالإمارة في المحافظة على زخمه ونشاطه المعهود، وقدرته على استقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال التي ساعدت بدورها في زيادة الطلب على العقارات السكنية بالشارقة، وهو ما تم دعمه وتعزيزه بالقرار الذي صدر في نوفمبر 2022، بالسماح للمستثمرين من كافة الجنسيات بالتملك المطلق للوحدات في المشاريع العقارية التي تعتمدها لجنة اعتماد مشاريع التطوير العقاري في الإمارة، لتلبية الاحتياجات المتزايدة على الوحدات العقارية في الإمارة بسبب الزيادة السكانية التي تشهدها الشارقة".

و أشار الشامسي إلى أهمية قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بتخفيض رسوم البيع والشراء على المعاملات العقارية التي ستنفذ في معرض الشارقة العقاري 2024، مضيفاً أنه "ينضم إلى سلسلة سابقة من القرارات الداعمة للقطاع العقاري كقرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رقم (30) لسنة 2022، بشأن تملك غير المواطنين والخليجيين للعقارات في إمارة الشارقة، مؤكداً أن هذه القرارات "تمثل دفعة قوية وخطوة مهمة لدعم القطاع العقاري ومده بالمزيد من عوامل النمو المستدام.

وأوضح الشامسي "أن معرض الشارقة العقاري "إيكرس" أصبح محط أنظار المستثمرين من داخل الدولة وخارجها، نظراً لما يوفره من فرص استثمارية وتسهيلات مالية وخطط تمويل طويلة الأمد من المطورين مباشرة، ونظام الدفع بعد الاستلام، وحوافز وعروض حصرية عديدة، وذلك انطلاقاً من حرص قيادتنا الرشيدة على دعم وتعزيز القطاع العقاري في الإمارة باعتباره قطاعاً محورياً لاقتصادها، حيث بلغت نسبة مساهمة الأنشطة العقارية في إجمالي الناتج المحلي للشارقة 9.3%، وذلك وفق الإحصائيات الرسمية لعام 2022".

وأكد مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، محمد أحمد أمين العوضي، أن معرض الشارقة العقاري "إيكرس" يأتي في وقت يشهد فيه القطاع العقاري في الشارقة تطوراً ونمواً ملحوظين بفضل الدعم المتواصل من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة والجهود التي تبذلها حكومة الشارقة في دعم القطاع العقاري الذي يشكل أحد ركائز استراتيجية التنوع الاقتصادي في الإمارة.

الفرص الإستثمارية

من جانبه أكد رئيس اللجنة المنظمة لمعرض الشارقة العقاري –"إيكرس" ورئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات بغرفة تجارة وصناعة الشارقة، سعيد غانم السويدي، على أن المعرض يشهد في نسخته هذا العام مشاركة عدد كبير ومتزايد من العارضين، حيث سيشهد عرض مئات المشاريع العقارية الجديدة من داخل الدولة وخارجها التي تقدم للزوار والمستثمرين عروضاً عقارية تنافسية وحصرية خلال أيام انعقاده الأربعة، وهو ما يشكل فرصة كبرى للمستثمرين ورجال الأعمال المحليين والعرب والأجانب على السواء".