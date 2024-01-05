«الاتحاد» و«طيران الإمارات» ضمن أكثر 10 ناقلات جوية أماناً في العالم

حلّت كل من شركتَي «طيران الاتحاد»، و«طيران الإمارات»، في مراتب متقدمة ضمن قائمة أفضل 25 شركة طيران أماناً في العالم لعام 2024، وفق التقرير السنوي الذي يصدره «إيرلاينز راتينغ» بداية كل عام.

وجاءت «طيران الاتحاد» في المركز الرابع عالمياً، فيما حلّت «طيران الإمارات» في المركز السادس.

ويقوم التصنيف على العديد من العوامل التي تشمل الحوادث ومبادرات السلامة في الصناعة، وتقييم تدريب الطيارين، وعمر أسطول شركة الطيران، وعمليات التدقيق من الهيئات الإدارية والصناعية في مجال الطيران، ويتم استثناء الحوادث والأمور الخارجة عن إرادة شركات الطيران التي ليست لها سيطرة عليها.

وتخلت «كانتاس» الأسترالية عن الصدارة هذا العام، لتحل ثانياً بعد الخطوط النيوزيلندية التي تصدرت الترتيب، وجاءت «فيرجن أستراليا» في المركز الثالث، ثم «طيران الاتحاد» رابعاً، والخطوط القطرية خامساً، ومن ثم «طيران الإمارات» في المركز السادس، وخطوط «أول نيبون اليابانية» سابعاً، و«فينإير الفنلندية» ثامناً، وخطوط «كاثي باسيفيك» لهونغ كونغ تاسعاً، وخطوط «ألاسكا الجوية» عاشراً.