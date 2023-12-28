«أبوظبي للتنمية»: تطوير ميناء تانيت الموريتاني بـ 24 مليون درهم

شارك صندوق أبوظبي للتنمية في حفل تدشين مشروع تطوير المرافق والخدمات الأساسية في ميناء تانيت للصيد في موريتانيا، إضافة إلى إنشاء مصنع للثلج يسهم في حفظ الأسماك وتبريدها ورفع القدرة التصديرية لها، بقيمة تبلغ نحو 24 مليون درهم.

وأشرفت شركة تالك للاستثمار الإماراتية المهتمة بالاستثمار في إفريقيا وأميركا اللاتينية على تنفيذ أعمال المشروع. ودشن المشروع، الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، بحضور سفير دولة الإمارات في موريتانيا، حمد غانم حمد المهيري.

وقال مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، محمد سيف السويدي، إن «تدشين مشروع تطوير ميناء تانيت للصيد في موريتانيا يأتي لرفع كفاءة العمليات التشغيلية، والارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة للصيادين، وتحسين مستوى معيشتهم، وتعزيز قدرهم للوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية، فيما يسهم إنشاء مصنع الثلج في الحفاظ على الإنتاج ورفع الطاقة التصديرية، ما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في موريتانيا».

وأضاف أن صندوق أبوظبي للتنمية، أسهم في تمويل مشروعات تنموية عدة في قطاعات متنوعة، بموريتانيا، كالصناعة والزراعة والنقل والمواصلات والطاقة المتجددة.

من جانبه، قال وزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني، مختار الحسيني لام، إن التمويل المقدم من صندوق أبوظبي للتنمية أسهم في تطوير مرافق ميناء تانيت والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة فيه، ومكن الميناء من استقبال 60 سفينة شهرياً، بمعدل تفريغ سنوي لكمية تناهز 20 ألف طن، من السمك على مستوى الصيد الصناعي، وكمية كبيرة من إنتاج الصيد التقليدي.