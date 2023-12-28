الأول من يناير عطلة في أسواق المال المحلية

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع، أن الأسواق المالية في الدولة ستكون في عطلة رسمية يوم الإثنين المقبل الموافق الأول من يناير 2024 بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة.

وأضافت الهيئة في بيان أمس، أن من المقرر أن يستأنف الدوام الرسمي للأسواق يوم الثلاثاء الموافق الثاني من يناير2024.

وأوضحت أن قرارها جاء استناداً إلى التعميم الصادر عن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بشأن عطلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2024 في الحكومة الاتحادية؛ وبعد التنسيق مع كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي وبورصة دبي للذهب والسلع.