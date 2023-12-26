2023.. عام استثنائي للقطاع العقاري في دبي

واصل القطاع العقاري في دبي زخم النمو في العام 2023، مع تسجيله مستويات قياسية غير مسبوقة على صعيد المبيعات العقارية التي قاربت 400 مليار درهم منذ بداية العام وحتى اليوم، ليؤكد على مكانة دبي كأفضل الأسواق العقارية إقليمياً وعالمياً.

واستطاع القطاع، خلال العام، تأكيد متانته وقدرته على إنتاج الفرص الجاذبة للمستثمرين، على الرغم من ارتفاع الأسعار وسط طلب على جميع الفئات العقارية، وأبرزها العقارات الفاخرة. وارتفعت الصفقات لأكثر من 393 مليار درهم، في أعلى مستوى مسجل في تاريخ السوق، بعد تنفيذ أكثر من 127 ألف صفقة، ومع بقاء أسبوع على نهاية العام، من المتوقع أن تتجاوز 400 مليار درهم. وفي فبراير 2023، أبرمت دائرة الأراضي والأملاك بدبي، ممثلة بمؤسسة التنظيم العقاري، مذكرة تفاهم مع «خدمة الأمين»، لتطوير أوجه التعاون بين الطرفين، لتعزيز الثقة بالقطاع العقاري لدى إمارة دبي، من خلال توفير بيئة استثمارية آمنة ومميزة، وحوكمة المنظومة العقارية المتكاملة المدعمة بالأمن وحفظ الوقت والجهد والمال، بما يشمل تعزيز الحلول الرقمية وفقاً للمعادلة العقارية الآمنة، وتعزيز جودة الحياة ومسار البنية التحتية.

تطبيق «مضمون»

وأصدرت مؤسسة التنظيم العقاري تعميماً تؤكد فيه بدء تطبيق خدمة «مضمون» الإلكترونية الجديدة ضمن نظام «تراخيصي»، والمتمثلة بإصدار رمز استجابة سريعة (QR Code) لأي تصريح إعلان عقاري صادر عبر النظام، بهدف حوكمة الإعلانات العقارية ضمن جهودها الرامية إلى تطوير وتحديث إجراءات الحوكمة العقارية وزيادة ثقة المستثمرين.

صناديق الاستثمار

وأطلقت الدائرة سجل امتيازات صناديق الاستثمار العقاري، وأعلنت فتح باب التسجيل فيه، وذلك بعد تصميم وتطوير السجل الإلكتروني، وتدريب مراكز الخدمة على استقبال طلبات التسجيل، للبدء باستقطاب الصناديق الاستثمارية العقارية المحلية والعالمية.

أول منظومة إيجارية رقمية

في يوليو، قامت دبي بتطوير منظومة قضائية جديدة، وهي أول منظومة في العالم تطبق الذكاء الاصطناعي في التقاضي، حيث يقوم البرنامج بقراءة البيانات المدخلة وتحليلها وإصدار الأحكام دون تدخل بشري، ثم يقوم القاضي بالتدقيق في المخرجات كمرحلة أولى واعتماد الحكم، ومن ثم يقوم البرنامج بإرسال الحكم إلى أطراف النزاع.

محكمة افتراضية

في أكتوبر، أطلق مركز فض المنازعات الإيجارية بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، المحكمة الافتراضية بتقنية الميتافيرس، وهي أول منصة افتراضية لإدارة جلسات التقاضي العقاري عن بعد بتقنية الميتافيرس، وتم تطويرها بهدف إنشاء طريقة فريدة ومبتكرة للتعامل مع المنازعات الإيجارية، وتوفير تجربة جديدة لكل الأطراف ذات الصلة بها.

خدمة المناقصات

وفي خطوة رائدة تدعم جهود التحول في القطاع العقاري، وانسجاماً مع استراتيجية الدائرة لتقديم خدمات عقارية استباقية، ببنية تحتية رقمية متكاملة، أطلقت مؤسسة التنظيم العقاري، في أكتوبر، خدمة «مناقصات» الهادفة إلى حوكمة عملية تقديم المناقصات في كل ما يتعلق برسوم الخدمات والصيانة في قطاع العقارات المشتركة، وتعزيز الشفافية، وتوفير أفضل الخدمات جودة بأسعار مناسبة وتنافسية.

وتُسهم خدمة «مناقصات» التي تُعتبر جزءاً من نظام «ملاك» المنظومة المتكاملة لإدارة العقارات المشتركة بدبي، في تسهيل وتبسيط سير إجراءات تقديم العطاءات عبر ربط شركات إدارة العقارات المشتركة بمزودي الخدمات، بإشراف وتنظيم تام من قبل مؤسسة التنظيم العقاري.

«دبي ريست»

أعلنت الدائرة، منتصف ديسمبر الجاري، عن إطلاق النسخة المحدثة والمحسنة من تطبيق «دبي ريست»، المنصة الذكية للخدمات العقارية، التي تُتيح أداء جميع الخدمات العقارية من قبل ملاك العقار، والمستأجرين، والوسطاء العقاريين، والمطورين، والمقيمين، والمستثمرين، وكل الفئات المستفيدة من السوق العقاري.

ويوفر التحديث الجديد العديد من التحسينات والمزايا التي من شأنها تعزيز تجربة المستخدم، وجعل تنفيذ العمليات والإجراءات أكثر سهولة ويسراً.