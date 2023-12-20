كهرباء دبي تطلق ورقة عمل «المرونة المناخية»

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي ورقة عمل حول المرونة المناخية في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. وركزت الورقة التي أعدتها الهيئة بالتعاون مع شركة «مارش» العالمية المتخصصة في إدارة المخاطر وإحدى شركات مجموعة «مارش ماكلينان»، على الآليات والإجراءات التي اتخذتها الهيئة لضمان مواصلة المرونة المناخية في المجمع، والتخفيف من تداعيات التغير المناخي، والتعامل مع مختلف السيناريوهات والمخاطر على مدار العقود القادمة.

جاء الإطلاق خلال جلسة نقاشية تحت عنوان «من تقليل المخاطر إلى المرونة.. التأقلم مع التحديات المناخية»، وسلطت الهيئة وشركة «مارش» خلالها الضوء على نتائج الدراسة، وجهود الهيئة لتحقيق أعلى درجات الاستعداد وإدارة المخاطر المناخية الحالية والمستقبلية، وتعزيز مرونة قطاع الكهرباء والمياه، إضافة إلى مساعي الهيئة المتواصلة لتطوير قدراتها على الإدارة الاستباقية للمخاطر.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «تطور الهيئة باستمرار قدراتها لتتمكن من إدارة المخاطر بشكل فعال، وتعتمد أفضل ممارسات الرشاقة والمرونة المؤسسية في إطار منظومة شاملة من العمل المؤسسي المتكامل، تشمل جميع الأنشطة والعمليات، بما يعزز الكفاءة والإنتاجية، ويشجع على الإبداع والابتكار».