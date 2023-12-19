إتمام تحميل الوقود بالمحطة الرابعة في «براكة»

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عن إتمام عملية تحميل الوقود في مفاعل المحطة الرابعة ضمن محطات برّاكة للطاقة النووية، وفق متطلبات اللوائح المحلية وأعلى المعايير العالمية، وذلك بعد صدور رخصة تشغيل المحطة الرابعة للذراع التشغيلية للمؤسسة، شركة نواة للطاقة، من قبل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ما يُعد خطوة مهمة نحو التشغيل الكامل لكل محطات «برّاكة» الأربع، والتي تُعد أكبر مصدر منفرد للكهرباء النظيفة في المنطقة.

وتنتج المحطات الثلاث في «برّاكة» التي تم تشغيلها على نحو تجاري خلال ثلاث سنوات أكثر من 30 تيراواط في الساعة من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية على مدار العام. وفور تشغيل المحطة الرابعة تجارياً، ستعمل على رفع إجمالي قدرة إنتاج الكهرباء النظيفة في محطات «براكة» إلى 5.6 غيغاواط، ما يوفر أكثر من 40 تيراواط من الكهرباء النظيفة لشبكة كهرباء دولة الإمارات كل عام وهو ما يعادل 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء، إلى جانب الحد من ملايين الأطنان من الانبعاثات الكربونية، السبب الرئيس لظاهرة التغير المناخي.

برنامج اختبارات

وستقوم فرق التشغيل في محطات «براكة» بتنفيذ برنامج شامل للاختبارات، قبل بداية تشغيل مفاعل المحطة الرابعة، حيث تجري الاختبارات كافة تحت الإشراف المستمر للهيئة الاتحادية للرقابة النووية. وبعد ربط المحطة الرابعة بشبكة كهرباء الدولة، ستواصل فرق التشغيل عملية رفع مستويات الطاقة في المفاعل تدريجياً، والتي تعرف باسم «اختبار الطاقة التصاعدي»، حيث سيتم مراقبة واختبار كل مرحلة من مراحل الاختبار بشكل مستمر حتى الوصول إلى الحد الأقصى لإنتاج الكهرباء، والذي يعقبه التشغيل التجاري للمحطة بعد أشهر عدة، وفق المتطلبات التنظيمية المحلية وأعلى معايير السلامة والجودة العالمية.

البصمة الكربونية

وتقوم محطات براكة بدور محوري في تسريع عملية خفض البصمة الكربونية في قطاع الطاقة في الدولة، لا سيما خفض البصمة الكربونية للصناعات الثقيلة والقطاعات التي يصعب فيها ذلك. ومع بداية التشغيل للمحطة الرابعة في عام 2024 كما هو مخطط، تركز استراتيجية مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على تعزيز استثمارات الدولة في قطاع الطاقة النووية، والتعاون بشكل وثيق مع الشركاء العالميين الرئيسين وشركات التكنولوجيا لاستكشاف واختيار التكنولوجيا المناسبة وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء النظيفة.

وفي إطار هذه الاستراتيجية، أطلقت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أخيراً «البرنامج المتقدم لتقنيات الطاقة النووية»، الذي يهدف إلى تطوير واستخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في قطاع الطاقة النووية، ما يعزّز الدور الريادي لدولة الإمارات في المسيرة العالمية للانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة وتحقيق الحياد المناخي.

تقنيات متقدمة

ومع اقتراب محطات براكة من التشغيل الكامل، تركز مؤسسة الإمارات للطاقة النووية جهودها على تقييم أحدث التقنيات في مجالات المفاعلات المصغرة والمفاعلات الأصغر حجماً، لإنتاج البخار والهيدروجين والأمونيا، إضافة إلى الحرارة المستخدمة في العمليات الصناعية. ومن أجل ذلك، تتعاون مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، الجهة المكلفة بتطوير الطاقة النووية في الدولة، مع الشركاء المحليين لتحديد سبل استخدام هذه التقنيات المتقدمة، ومع الشركاء حول العالم لاختيار التكنولوجيا والتعاون في تنفيذ المشاريع المرتبطة بها.

. إنجاز جديد يقرّب محطات براكة من توفير ما يصل إلى 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء.