دبي تستضيف فعاليات المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء

إختارت الجمعية العلمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات العالمية بالشراكة مع الجمعية العلمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات فرع الإمارات، مدينة دبي لعقد فعاليات الدورة السابعة من المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء تحت شعار " تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء نحو مستقبل مستدام"، بشراكة استراتيجية مع جامعة دبي ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الايسسكو".

وتناول المؤتمر الذي أنهى أعماله أخيرا في دبي محاور انعكاسات الآثار الاقتصادية الناجمة عن التكنولوجيا الناشئة، والمسارات الوظيفية المستقبلية للمرأة اعتماداً على أدوات التعلم الرقمي، وسبل دعم تقنيات الذكاء الاصطناعي للتحديات التي تواجهه المجتمعات، دور التقنيات الحديثة مثل إنترنت الأشياء في رسم ملامح مستقبل المدن، وصناعة الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي.

وأكد رئيس جامعة دبي، الدكتور عيسى البستكي، على أهمية دور المؤتمر في الربط بين البحوث والتطبيق العملي في مجالات الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء، ودوره في التعرف على العلماء والباحثين المتميزين من مختلف دول العالم وعمداء الكليات والباحثين والمهندسين المتخصصين، إضافة للاطلاع على الدراسات والبحوث في هذه المجالات التكنولوجية المتطورة.

وشدد خلال كلمة له على ضرورة الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة، وخاصة التكنولوجيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبلوك شين لتسريع وتيرة التحول الرقمي، وعلى ضرورة تطوير طرق للاستفادة من "الميتافيرس" في مختلف المجالات بجانبها الإيجابي وتفادي سلبياتها، والتوسع في برامج الأمن السيبراني الأكاديمية والتدريبية والتي اهتم بها المؤتمر هذا العام، نظرًا للحاجة الملحة إليها في ظل التوسع في التحول الرقمي وتطوير المدن الذكية والمستدامة وآثار كل ذلك على الجوانب المجتمعية المختلفة.

من جانبه، قال رئيس الجمعية العلمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات العالمية لشئون العضوية والتسويق، المهندس محمد عبود نائب، إن "اختيار مدينة دبي لانعقاد الدورة السابعة من فعاليات المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء يأتي متوافقاً مع العناية الخاصة التي تحظى بها قضايا التنمية المستدامة والتكنولوجيا الحديثة من حكومة دولة الإمارات، لاسيما وأن شعار المؤتمر لهذا العام هو نحو مستقبل مستدام".