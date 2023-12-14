اتفاقية تعاون بين "العين الأهلية للتأمين" و"شوري"

أعلنت شركة العين الأهلية للتأمين عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة شوري وسيط التأمين في المنطقة، بهدف الارتقاء بتجربة تأمين المركبات، وتزويد العملاء بخيارات مرنة لشراء وثائق التأمين وإدارتها.

ووقع الاتفاقية كل مدير عام "العين الأهلية للتأمين"، محمد مظهر حمادة، والمدير العام والشريك المؤسس لـ"شوري"، سليمان عبدالله الفلاج.

وقال حمادة، إن "تعاوننا مع شركة شوري سيسهم بشكل كبير الارتقاء بتجربة شراء تأمين السيارات للعملاء، ونحن على ثقة أن هذه الشراكة ستمنح كلا الطرفين قيمة مضافة".

وأضاف:" نهدف إلى تنويع طرق التواصل مع العملاء، وتحقيق مزيد من النمو عبر استخدام حلول مبتكرة"، مشيرا إلى أن الشراكة مع "شوري" ستتيح فرص تعاون أكثر عبر جميع فروع التأمين.

من جانبه، قال الفلاّج:" تلتزم (شوري) بتقديم حلول تأمينية استثنائية لعملائها، ومن خلال توسيع خيارات تأمين السيارات لدينا عبر هذه الشراكة الهامة، و نؤكد على التزامنا بالتميز".

وأضاف: "حريصون على الاستفادة من الخبرة العميقة التي تتمتع بها شركة العين الأهلية في قطاع التأمين على السيارات لتوفير حلول تأمينية شاملة ومبتكرة ومصممة خصيصاً لعملائنا".

وتهدف اتفاقية التعاون على دمج محفظة تأمين السيارات لشركة العين الأهلية في منصة شوري الإلكترونية، مما يتيح للعملاء الوصول إلى مجموعة متنوعة من خطط التأمين على السيارات للتأمين الشامل والتأمين ضد الغير بشكل إلكتروني وبدون تدخل بشري، والحصول على وثائق التأمين بشكل فوري على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، كما يمكن للعملاء دفع تكاليف وثائق التأمين بسهولة عبر بطاقات الائتمان أو الخصم المباشر أو أبل باي أو عبر خيار الشراء الآن والدفع لاحقاً عبر أربع دفعات بدون فوائد.

ويمكن لعملاء شركة العين الأهلية للتأمين استخدام تطبيق "شوري"، لإصدار وثائق التأمين بشكل فوري، مع خيارات الدفع المرنة عبر منصة "شوري".

وتعزز هذه الشراكة تجربة شراء تأمين السيارات، حيث تضمن هذه العملي التي تستغرق أقل من 90 ثانية على تطبيق "شوري"، إلى جانب المجموعة الشاملة من حلول تأمين السيارات التي تقدمها العين الأهلية تجربة شراء تأمين سريعة واستثنائية لجميع العملاء.

وسيتيح هذا التعاون الاستراتيجي بين شركة العين الأهلية للتأمين و"شوري" خيارات تأمين للسيارات تتناسب بشكل مثالي مع احتياجات الأفراد الذين يبحثون عن تغطية تأمينية موثوقة لمركباتهم، بفضل التكنولوجيا الرقمية المتقدمة التي تقدمها منصة "شوري"، والمجموعة الواسعة من حلول تأمين السيارات التي تُقدمها "العين الأهلية"، حيث سيصبح الحصول على تأمين السيارات أمراً أسرع وأكثر بساطة وسهولة من أي وقت مضى.