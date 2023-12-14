حشر آل مكتوم يفتتح معرض «عرب بلاست »2023

افتتح الشيخ حشر آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، أمس، فعاليات الدورة الـ16 من معرض «عرب بلاست 2023» الذي يستمر ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي، ويعد أكبر معرض للبلاستيك والبتروكيماويات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



ويشارك في المعرض عدد من كبريات الشركات المصنعة للبتروكيماويات والبلاستيك الخليجية والعربية والعالمية، وعمالقة الصناعة من 35 دولة عربية وأوربية وآسيوية.

وأشاد الشيخ حشر آل مكتوم، بالمكانة التي وصل إليها «عرب بلاست» عالمياً، وتزايد عدد الدول المشاركة في فعالياته عاماً تلو آخر، مؤكداً أن دبي تكرس مكانتها مركزاً للمعارض والمؤتمرات الكبرى في المنطقة.



وشدد على أهمية اعتماد ممارسات الاستدامة في صناعة البتروكيماويات والبلاستيك، مشيداً بما يقدّمه العارضون في «عرب بلاست» من تقنيات صديقة للبيئة، وآليات تدعم خطط إعادة التدوير، وتعزز أهداف الاستدامة.



حضر حفل الافتتاح الشيخ سعيد بن حشر آل مكتوم، وممثلون لحكومات الهند وألمانيا وتركيا والصين.

وأشار مدير عام شركة الفجر للمعلومات والخدمات، المنظمة للمعرض، نضال محمد، إلى أن المعرض يركز في هذه الدورة على الاستدامة في صناعات البلاستيك والبتروكيماويات، ويعرض تقنيات لإعادة التدوير وحماية البيئة.



وقال: «يقدّم المعرض أحدث ما توصلت إليه صناعات البلاستيك والبتروكيماويات ونماذج لمستقبلها خلال السنوات المقبلة، والكشف عن منتجاتها الجديدة التي تعزز مفاهيم الوعي البيئي والاستدامة»، مشيراً إلى أن الحدث يسهم في تعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين المشاركين من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف: «يتوقع المصنعون للبلاستيك أن ينمو معدل إعادة التدوير بنسبة 9.3%، بحلول عام 2026»، لافتاً إلى أن المعرض يهدف إلى إلهام قادة الصناعة بتبنّي ممارسات دائرية تعزز الكفاءة، وتقلل التأثير البيئي.



من جانبه، ذكر مدير «عرب بلاست 2023»، رشيد مبيض، أن المعرض يعد منصة أعمال بين الشركات ذات الطابع الدولي، التي تجمع بين الخبراء وصناع القرار في قطاعي البلاستيك والبتروكيماويات.

ولفت إلى مشاركة أكثر من 750 شركة عالمية متخصصة في قطاع البلاستيك والبتروكيماويات من 35 دولة، منها سويسرا وألمانيا وإيطاليا والهند والصين، والنمسا وتركيا والسعودية، حيث من المتوقع أن يستقطب أكثر من 10 آلاف زائر خلال أيامه الثلاثة، مشيراً إلى ارتفاع حجم الشركات المحلية المشاركة هذا العام، إذ تفوق 40 شركة.