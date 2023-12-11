العبار: «المباني المستدامة» تخفض أسعار الوحدات السكنية بنسب تصل إلى 25%

قال رئيس مجلس الإدارة ومؤسس شركة «ايجل هيلز» العقارية، محمد العبار، إن «التوسع في البناء المستدام والصديق للبيئة، من شأنه أن يخفض أسعار الوحدات السكنية في الإمارات حتى 25 % تقريبا، مقارنة بسعرها الحالي»، مؤكدا أن هذه المباني توفر الطاقة، حتى 90 %، وتعزل الصوت وخالية من الغبار بنسبة 100%، كما يمكن إعادة تدوير المبنى بنسبة 100%.

وكشف العبار، عن اعتزام الشركة، بناء مشروع مستدام بهذه المواصفات، يعد الأول على مستوى الدولة والمنطقة، حيث يجري الآن المفاضلة بين ثلاث مناطق في إمارة أبوظبي، بكلفة تقديرية 100 مليون درهم، مشيرا إلى أن المدة التي يستغرقها المبني بحدود 6 أشهر فقط، ومنوها إلى أن كلفة المباني المستدامة، باتت تنافسية مقابل نظيرتها التقليدية، في الوقت الحالي، رغم محدودة انتشارها، وهناك زيادة في الوعي والاقبال عليها، لاسيما في ظل زخم الأحداث ذات الصلة، بالحفاظ على البيئة والمناخ التي تعد توجها عاما لدولة الإمارات.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للعبار، اليوم، على هامش اعلان «إيجل هيلز»، و«برود» (Broad) الصينية، عن إبرام اتفاقية تعاون في دولة الإمارات لإدخال تقنية البناء «هولون» منخفضة الكربون والتي تستخدم هياكل بناء غير خرسانية والاستغناء عن مواد البناء التقليدية في عمليات إنشاء المباني ويهدف هذا التعاون إلى دعم جهود التنمية العقارية المستدامة في الدولة، وتعزيز جودة الحياة ورفع درجة الشفافية في معالجة تغير المناخ تماشياً مع رؤية «الإمارات 2031». كما ستطلق الشركتان مشروعاً تجريبياً لتوطيد التعاون بينهما.

وبين العبار، أن هناك نية لبناء مصنع متكامل في الدولة يوفر مستلزمات البناء لهذا النوع من المشروعات، اذ من المتوقع أن يتم خلق سوق انشاءات واعدة يمكنها أن تصدر الخامات المستدامة لدول المنطقة أيضا في المستقبل.

واكد أن هذه الشراكة هي تجسيد حقيقي يعكس التزامنا في مجال الاستدامة والوعي البيئي وتزامناً مع مؤتمر «COP28» بما يتماشى مع الممارسات المستدامة والصديقة للبيئة للقطاع العقاري في الإمارات، ويعتبر هذا الإعلان باكورة إنشاء اول مبنى بهذه التكنولوجيا في إمارة ابوظبي، عبر إنشاء برج سكني من مواد بناء غير تقليدية يتكون من 15 إلى 30 طابقا، سيتم البدء فيه خلال 6 أشهر، وإنجازه في أقل من 6 أشهر، ويعد هذا المشروع نقلة نوعية في مجال الإنشاءات والبناء وكذلك المحافظة على خفض الانبعاثات وتقليل استخدام الطاقة وتدوير المياه المستخدمة.