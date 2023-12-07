عائدات فنادق دبي ترتفع 26.5% مقارنة بمستويات ما قبل «كوفيد-19»

أظهرت أحدث بيانات صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن متوسط العائد على الغرفة الفندقية الواحدة في السوق الفندقية بالإمارة سجل نمواً بنسبة 26.5%، خلال الفترة بين يناير وأكتوبر من العام الجاري، مقابل الفترة ذاتها من عام 2019.

وبحسب البيانات - التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها - فقد وصل متوسط العائد على الغرفة الفندقية الواحدة في السوق الفندقية بالإمارة إلى 373 درهماً خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، مقابل 295 درهماً في الفترة ذاتها من عام 2019 قبل جائحة «كوفيد-19».

ووفقاً للبيانات، واصلت السوق الفندقية في دبي تسجيل معدلات أداء قوية في مختلف المؤشرات: (الإشغال، والعائد، والسعر اليومي، فضلاً عن حجم السوق الفندقية)، لتتسارع إلى مستويات قوية منذ بداية العام الجاري، حيث تخطت جميع المؤشرات مستويات عام 2019.

وتخطى متوسط العائد على الغرف مستويات ما قبل الجائحة، على الرغم من العدد الكبير للغرف الفندقية التي دخلت الخدمة، إذ أظهرت البيانات ارتفاع إجمالي أعداد الغرف الفندقية في دبي نهاية أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 149 ألف غرفة فندقية ضمن 818 منشأة فندقية، مقابل نحو 122 ألف غرفة فندقية ضمن 724 منشأة في نهاية أكتوبر 2019.

إلى ذلك، قال المدير الإقليمي لـ«مجموعة فنادق حياة» في دبي والمدير العام لفندق «غراند حياة»، فتحي خوجلي: «سجلت السوق الفندقية مستويات أداء قياسية خلال العام الجاري، حيث استمر الأداء القوي طوال أشهر العام الجاري، بما في ذلك فترة الصيف».

وأضاف أن «أول شهرين من الربع الأخير 2023 سجل رقماً قياسياً جديداً للسوق الفندقية»، لافتاً إلى أن أحد المشروعات الفندقية التابعة للمجموعة سجل أفضل عائد له منذ افتتاحه.

وأكد أن «مستويات الإشغال القوية متواصلة»، مشيراً إلى أن «المعدل العام للإشغال في فنادق المجموعة يراوح بين 90 و95%».

وقال خوجلي إن «دبي تواصل ترسيخ مكانتها أبرز الوجهات السياحية في العالم، مستفيدة من جاذبيتها وتنوّع منتجها السياحي وبنيتها التحتية القوية، سواء لسياحة الترفيه أو الأعمال».

وأوضح أن «العائدات القوية التي سجلتها الفنادق في دبي، فضلاً النمو المتواصل للإشغال، تأتيان على الرغم من دخول آلاف الغرف الجديدة إلى الخدمة»، مبيناً أن «حجم السوق الفندقية في دبي شهدت توسعاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، مقارنة بمستويات ما قبل عام 2019، في دلالة على طلب قوي على الإمارة».

ولفت خوجلي أن «جاذبية دبي العالمية يجعلها مقصداً رئيساً لمختلف فئات الزوّار ومن جميع الأسواق»، لافتاً إلى أن «السوق الفندقية في دبي تخطت مستويات عام 2019 في جميع مؤشرات الأداء».

من جانبه، قال المدير العام لفندق «تماني مارينا»، وليد العوا، إن «معدلات الإشغال في مستويات عالية حالياً، في وقت تشير فيه التوقعات إلى تسجيل أداء قوي طوال فترة الربع الأخير من العام الجاري»، لافتاً إلى أن «الطلب القوي على السوق الفندقية في دبي يأتي في ظل ارتفاع كبير في معدلات التدفق السياحي إلى الإمارة ومن مختلف الأسواق».

وأضاف العوا أن «معدلات الإشغال تزيد على 90% حالياً، في وقت سجلت فيه الإيرادات خلال الفترة الحالية مستويات قوية بنسبة نمو تصل إلى نحو 10%، مقارنة بالعام الماضي خلال الفترة ذاتها»، مؤكداً أن «الطلب القوي على الإمارة يتواصل بوتيرة قوية العام المقبل، حيث سجل يناير 2024 مستويات عالية للحجوزات الفندقية ومن المتوقع أن يكون أفضل الأشهر أداءً».

وأكد العوا أن «دبي تواصل تعزيز جاذبيتها عالمياً لمختلف شرائح الزوّار، وتلقى إقبالاً مستمراً طوال أشهر السنة، وهي محط أنظار الكثيرين خلال شهر ديسمبر، بالتزامن مع موسم العطلات».

• طلب قوي متواصل على دبي العام المقبل، ويناير 2024 سجل مستويات عالية للحجوزات الفندقية، ومن المتوقع أن يكون أفضل الأشهر أداءً.