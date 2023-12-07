"الاتحاد للطيران" تدشن رحلات مباشرة بين أبوظبي وبالي في ابريل 2024

أعلنت الاتحاد للطيران عن اطلاق خدماتها المباشرة إلى الوجهة الإندونيسية الاستوائية، بالي، مع أربع رحلات أسبوعية اعتبارًا من 23 أبريل 2024.

وتم تحديد الرحلات إلى بالي في توقيت يتوافق مع الرحلات المنتظمة على شبكة وجهات الاتحاد المتزايدة، حيث سيصل الضيوف إلى مطار نجوراه راي الدولي.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: "يسعدنا أن نعلن عن أولى رحلاتنا على الإطلاق إلى بالي. يأتي هذا التطور المثير في أعقاب تحديث جدول رحلاتنا لصيف 2024، ويعزز التزامنا بتوسيع شبكتنا بما يتماشى مع احتياجات ضيوفنا حتى يتمكنوا من السفر إلى وجهاتهم المرغوبة براحة وسلاسة".

ويمكن للضيوف المسافرين من أوروبا وأميركا الشمالية تنظيم رحلاتهم للتوقف في أبوظبي والاستمتاع بالضيافة العربية الأصيلة والمرافق السياحية المذهلة في العاصمة الإماراتية.

وتقوم الاتحاد للطيران بتشغيل رحلاتها الجوية إلى بالي أربع مرات أسبوعيًا أيام الثلاثاء والخميس والسبت والأحد، وذلك على متن طائراتها الحديثة من طراز بوينج 787-9 دريملاينر التي تضم درجة الأعمال والدرجة السياحية.