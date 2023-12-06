مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال إماراتي فنلندي مشترك

أعلن اتحاد غرف الإمارات، أمس، عن توقيعه مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة الفنلندية، لتأسيس مجلس أعمال إماراتي فنلندي مشترك، ليضطلع بالعديد من الأنشطة التجارية والترويجية.

ووفق مذكرة التفاهم، سيعمل مجلس الأعمال المشترك على فتح مجالات نوعية جديدة للتعاون الاقتصادي، وتسهيل التفاعل بين قطاعي الأعمال الإماراتي والفنلندي، وتبادل المعلومات عن الأسواق والفرص الاستثمارية المتاحة.

ووقّع المذكرة الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، حميد محمد بن سالم، والمدير العام والأمين العام لغرفة التجارة الدولية بفنلندا، بايفي بوجن هيموا، بحضور سفيرة الدولة لدى فنلندا، آمنه فكري، وسفيرة فنلندا بالدولة، تولا يوهانا اريولا، ونائب مدير الإدارة الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية، غادة عائد النابلسي، وذلك بهدف التعاون في مجال ترويج الصادرات والاستثمار بين البلدين، وتبادل المعلومات عن الفرص والبيئة الاستثمارية، بالتركيز على قطاعات التقنية والرقمنة، والطاقة، والاقتصاد الدائري، والتعدين والنقل والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية، والمياه. وأكد الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، حميد بن سالم، أن «المجلس سيمثل منصة نوعية لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين القطاع الخاص الإماراتي ونظيره الفنلندي»، لافتاً إلى أن ما يتمتع به اقتصاد فنلندا من مزايا، وما تتمتع به دولة الإمارات من مناخ استثماري محفز، يرتكز على الاستدامة البيئية والمستويات العالية من الابتكار والتنويع الاقتصادي والاندماج في الاقتصاد العالمي، يشكلان عوامل مهمة في جذب الاستثمار وإقامة شراكات تجارية ناجحة.