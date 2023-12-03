شركات طيران ووكالات سفر تطرح «عروض عطلات» ابتداء من 1600 درهم

كشفت شركات طيران وطنية ووكالات سفر، عن عروض سياحية لقضاء عطلات في وجهات دولية، خلال عطلة الشتاء في ديسمبر الجاري بأسعار تبدأ من 1600 درهم، تشمل تذاكر الطيران والإقامة الفندقية، مشيرة إلى أن تلك العروض تسري من بداية ديسمبر حتى منتصفه.

وقالت وكالات سفر لـ«الإمارات اليوم»، إن العروض الترويجية التي طرحتها شركات طيران ووكالات سفر عاملة في السوق المحلية، تستهدف التشجيع على السفر إلى وجهات مختارة.

وأوضحت أن متوسط أسعار تلك الباقات يتباين من وجهة إلى أخرى، وهو أقل من مستوياته خلال هذه الفترة من السنة إلى بعض الوجهات بالنسبة للحجوزات المبكرة، مشيرة إلى أن الأسعار تختلف أيضاً باختلاف فئة الغرف الفندقية، والمزايا الإضافية التي قد يطلبها المتعاملون ضمن الباقة.

وتفصيلاً، أعلنت شركات طيران وطنية ووكالات سفر عن عروض سياحية للعطلات، تشمل تذاكر الطيران والإقامة الفندقية، تزامناً مع عطلة نهاية الفصل الدراسي الأول، تسري من بداية ديسمبر حتى منتصفه، إلى وجهات مختارة قريبة نسبياً.

وتبدأ أسعار باقات العطلات من نحو 1600 درهم إلى العاصمة الأرمينية يريفان، للشخص الواحد للإقامة ثلاث ليالٍ، ومن 1800 درهم إلى تبليسي، ومن 1700 درهم إلى مدينة باكو، فيما تبدأ أسعار العروض إلى كرابي وبتايا في تايلاند من 2600 درهم للإقامة ثلاث ليال، ومن 2800 درهم إلى بلغراد.

كما تبدأ أسعار الباقات السياحية إلى ميلان من 2700 درهم لمدة ثلاث ليال، وإلى ماليه في المالديف من 3700 درهم للإقامة ثلاث ليال، مقابل 2900 إلى زنجيبار، و3200 إلى براغ.

وتتباين الأسعار التي تخضع للتوافر والحجز المبكر، وفقاً لفئة الفندق والخدمات التي يطلبها المتعاملون، في وقت تتطلب فيه بعض الباقات إجراء الحجز قبل فترة محددة، والسفر ضمن إطار زمني وفقاً لقائمة الشروط والأحكام الصادرة عن شركات الطيران ووكالات السفر.

وقال المدير التنفيذي لشركة «إس تي إس» في مجموعة «دبي لينك»، صلاح منصور: «إن العروض التي تطرحها شركات الطيران ووكالات السفر خلال هذه الفترة من السنة، تهدف إلى تشجيع الطلب على السفر لوجهات مختارة ضمن شبكتها»، لافتاً إلى أن «الأسعار تتباين من وجهة إلى أخرى بحسب مستويات الطلب، وتختلف أيضاً باختلاف فئة الغرف الفندقية، والمزايا الإضافية التي قد يطلبها المتعاملون ضمن الباقة، بما ذلك المواصلات وزيارة المعالم السياحية، والعروض الفنية وغيرها».

وذكر منصور أن نسبة من المتعاملين يفضّلون قضاء إجازات قصيرة خلال ديسمبر تزامناً مع عطلة المدارس، لافتاً إلى أن «شركات الطيران تطرح عادة العديد من العروض الترويجية إلى أسواق مختارة، لرفع الطلب على السفر»، مشيراً إلى أن «الأسعار ضمن العروض الترويجية، تخضع للشروط والأحكام، وينبغي على المتعاملين التحقق منها قبل إجراء الحجز وإتمام عملية الدفع».

من جهته، قال المدير العام لوكالة الفيصل للسفريات والسياحة، ياسين دياب: «إن العروض الترويجية تستهدف رفع الطلب على السفر خلال هذه الفترة، خصوصاً إلى وجهات محددة»، لافتاً إلى أن «جزءاً كبيراً من هذه العروض يتركز في الوجهات التي ترتبط برحلات مباشرة بمطارات الدولة، وهي عادة ما تكون قريبة نسبياً، فضلاً عن الوجهات التي تتيح تسهيلات في إجراءات التأشيرة لسكان الدولة».

ولفت إلى أن الطلب على السفر بشكل عام مايزال مرتفعاً، وينعكس ذلك على ارتفاع متوسط أسعار تذاكر الطيران، خصوصاً بالنسبة للحجوزات التي تتم قبل موعد السفر بفترة قصيرة، مشيراً إلى أن العروض تستهدف مختلف شرائح المتعاملين من الأفراد والعائلات، لافتاً إلى أهمية شروط العروض الخاصة بباقات العطلات، بما في ذلك إمكانية التعديل، أو في حال اضطر المتعامل إلى إلغاء أو تعديل الحجز.

• العروض سارية للسفر من بداية ديسمبر حتى منتصفه.