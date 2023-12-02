القطاع العقاري أكبر المستفيدين من «الخط الأزرق» لمترو دبي

أكد عاملون في القطاع العقاري أن الإعلان عن «الخط الأزرق» لمترو دبي سيفيد العديد من القطاعات، وأبرزها القطاع العقاري الذي ينتظر طفرة في المبيعات، خصوصاً في ما يتعلق بالأراضي على جانبي المترو، حيث من المتوقع أن يتنافس كبار المطورين على الفوز بنصيب الأسد على جانبي محطات المترو الجديد.

تأثير إيجابي

وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة شركة «الوليد الاستثمارية»، محمد المطوع، إن «الخط الأزرق للمترو سيسهم في تأثير إيجابي كبير على القطاع العقاري عبر تكملة المسارات في خط المترو، وسيسهم في إمكانية الوصول إلى الأماكن التي يصل إليها بسهولة ويسر، خصوصاً أنه في مناطق جديدة مثل الجداف والسيليكون وطريق دبي العين والميدان، ما يسهم في انسيابية الحركة المرورية وتقليل الزحام»، موضحاً أن خطوط المترو تغطي نحو 80% من الأماكن الحضارية في دبي، أسوة بالعواصم العالمية.

انتعاش قوي

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتوم» لإدارة العقارات، سعيد الفهيم، أن «العقارات تشهد انتعاشاً قوياً خصوصاً في المناطق القريبة من المترو ويزداد الطلب عليها بشكل ملحوظ، كما يزداد الطلب على الأراضي، وحتى العقارات التي سيتم طرحها في ما بعد، وذلك لتوافر خطوط المترو، ما يحرك النمو بشكل كبير وملحوظ، وذلك لسهولة التنقل من خلال المترو».

وأضاف الفهيم أن «الخط الأزرق للمترو سيسهم بشكل كبير في نمو القطاع العقاري، ويدفع عجلة النمو الاقتصادي بشكل كامل، بجانب أن ما يتم طرحه من مشاريع في المناطق المحيطة بالخط الجديد، سترتفع أسعارها مع زيادة الطلب عليها من الفئات التي تعتاد استخدام المترو كوسيلة للتنقل».

دور استراتيجي

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال»، وليد الزرعوني، إن «خطوط المترو، تلعب دوراً استراتيجياً وأساسياً في النهضة العمرانية التي وصلت إليها دبي حالياً، وتُعد داعماً قوياً للمكانة العالمية لعقارات الإمارة والطلب القوي المستمر من جميع الجنسيات»، مشيراً إلى أن «الخط الأزرق للمترو يُعد عامل قوة للمشاريع العقارية الموجودة على طول خط المترو وعند المحطات».

وأشار إلى أن الإعلان عن الخط الأزرق لمترو دبي، سيفيد العديد من القطاعات ومن أبرزها القطاع العقاري، الذي ينتظر طفرة في المبيعات، خصوصاً في ما يتعلق بالأراضي على جانبي المترو.

ولفت الزرعوني إلى تنامي الطلب على استئجار العقارات القريبة من وسائل النقل العام في دبي، مع تنامي الأنشطة التجارية والسياحة بشكل غير مسبوق.

وبيّن أن هناك خمس مزايا إيجابية رئيسة لتأثير خطوط المترو في دبي على القطاع العقاري الواعد، وهي زيادة قيمة الأراضي في المناطق التي يمر بها المترو، ونمو حجم العمران حول خطوط المترو، وتنشيط قطاع التطوير العقاري، إضافة إلى مضاعفة العائد للاستثمار في العقار للمهتمين بالاستثمار العقاري بالقرب من خطوط المترو، علاوة على تعظيم الفوائد الإيجارية بعد عملية التطوير لملاك العقارات على خطوط المترو.

وتوقّع الزرعوني أن تحدث انتعاشة قوية في المشاريع العقارية التي يمر بها «الخط الأزرق»، ما ينعكس على النشاط الاقتصادي للإمارة والسوق العقارية بشكل خاص.

تأثير مباشر

في السياق ذاته، قال المدير العام لشركة «الليوان الملكي» للعقارات، محمد حارب، إن «الخط الجديد للمترو، سيكون له تأثير مباشر في أسعار العقارات، سواء الإيجارات أو البيع والشراء للمناطق التي تمر بها خطوط المترو بنسبة كبيرة، وهذا ما نلاحظه في المناطق المحيطة بشارع الشيخ زايد الذي شهد زيادة في الطلب على الشقق السكنية»، موضحاً أن «الخط الأزرق» سيسهم في رفع القيمة السوقية للشراء أو الإيجار للمناطق التي يمر بها المترو.

وأوضح حارب أن «الخط الأزرق» سيعزّز من القيمة الإيجارية والقوة الشرائية للاستثمار في المناطق التي يمر بها، لافتاّ إلى أن هناك تطوراً كبيراً في وسائل النقل والبنية التحتية في دبي، ما يساعد في رفع القيمة السوقية للعقارات عموماً.

تسهيل الحركة

بدوره، قال المستشار العقاري، رئيس مجلس إدارة شركة «أون بلان» العقارية، أحمد الدولة، إن «(الخط الأزرق) للمترو سيكون له آثر إيجابي في القطاع العقاري في دبي، وذلك لأنه يسهل حركة المواصلات بشكل كبير، والانتقال بالسيارات يصعب الحركة نتيجة لازدحام السيارات، لكن المترو يُساعد على سهولة الحركة والوصول إلى جميع المناطق».

وأضاف الدولة أن «الطلب العقاري سيشهد زيادة في المناطق التي يمر بها خط المترو، لسهولة الحركة والتنقل باستخدام المترو، والذي سيسهم في تسهيل حركة الانتقال بشكل كبير».

إضافة جديدة

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «الأندلس كورت يارد» للتطوير العقاري، صالح طباخ، إن «إنشاء (الخط الأزرق) لمترو دبي يمثل إضافة جديدة إلى شبكة المترو بخطيها الأحمر والأخضر الحاليين، ويسهم في ترسيخ مكانة دبي صاحبة أفضل بنية تحتية عالمية، كما سيكون له تأثير إيجابي في سوق العقارات، إذ يعزز هذا الخط الوصول لأماكن مختلفة في الإمارة، ما يرفع قيم العقارات في محيط الخط الجديد ويشجع على اهتمام أكبر من قبل المستثمرين والراغبين في شراء المنازل».

وأضاف طباخ أن «تعزيز البنية التحتية للنقل يعتبر جوهرياً لدعم سوق العقارات، حيث يمكن أن يؤدي إلى زيادة العوائد الإيجارية بالمناطق المحيطة بالخط الجديد، علاوة على أن تحسين الوصول يعزّز جاذبية تلك المناطق ويجذب المستثمرين والمشترين بشكل كبير، ما يعزز عائد الاستثمار لأصحاب العقارات. بجانب ذلك، يمكن لزيادة التنوّع في وسائل النقل في دبي، أن تلعب دوراً كبيراً في تقليل الازدحام وتوزيع الازدحام على مناطق أوسع، ما يؤدي إلى تحسين نوعية الحياة ورفع مستوى الراحة في المدينة عن طريق تخفيض التمركز السكاني في مناطق معينة».

ولفت إلى أن الإعلان عن «الخط الأزرق» لمترو دبي سيفيد العديد من القطاعات ومن أبرزها القطاع العقاري الذي ينتظر طفرة في المبيعات، خصوصاً في ما يتعلق بالأراضي على جانبي المترو، حيث من المتوقع أن يتنافس كبار المطورين للاستحواذ على أكبر قدر ممكن من الأراضي على جانبي المترو.

في سياق متصل، قال المدير الإداري في شركة «هاربور العقارية»، مهند الوادية، إن «(الخط الأزرق) لمترو دبي يُعد إنجازاً عظيماً وخطوة في الاتجاه الصحيح لتحقيق رؤية إمارة دبي الحضرية 2040، وسيكون له تأثير مباشر في أسعار العقارات بإمارة دبي، خاصة القريبة من محطات الخط الجديد للمترو».

وأضاف الوادية أن «(الخط الأزرق) للمترو سيكون له تأثير مباشر، ليس فقط على القطاع العقاري بدبي لكن في قطاعات أخرى مثل القطاعات الترفيهية والأكاديمية والسياحية»، لافتاً إلى أن الطلب يكون مرتفعاً على العقارات القريبة من وسائل المواصلات العامة خصوصاً المترو، موضحاً أن «العقارات القريبة من محطات المترو تكون أسعار الإيجارات والبيع فيها أعلى بنسب تراوح من 8 إلى 15% والطلب عليها يكون مرتفعاً بنسبة أكبر».

وأكد أن من أهم عوامل الجذب بالنسبة للعقارات على جانبي «الخط الأزرق»، سهولة الوصول للمناطق المختلفة في المدينة عبر المواصلات العامة الذكية والصديقة للبيئة، مؤكداً أن «الخط الأزرق سيسهم بشكل كبير ويعزز مكانة دبي مدينة عالمية وعاصمة عقارية بامتياز».

تحسين جودة المعيشة

قال المدير العام في «شركة عوض قرقاش للعقارات»، رعد رمضان، إن «(الخط الأزرق) سيخدم القطاع العقاري بشكل فعال، ويساعد في تحسين جودة المعيشة»، موضحاً أن «الخط الأزرق يُعد واجهة جديدة تُضاف إلى منجزات دبي، وأن دبي دائماً لديها إبداعات متواصلة، وتخدم المصلحة العامة في دبي والإمارات بشكل عام».

وأضاف رمضان أن «الخط الأزرق إضافة لمنجزات دبي في تقريب المسافات وسرعة الوصول إلى الأماكن المخصصة، سواء السكنية أو الكليات الجامعية أو السياحية، مؤكداً أن الخط الأزرق يخدم نشاطات كثيرة منها الاقتصادية والسكنية والسياحية والتعليمية ومشروعات تطوير العقارات، ويساعد في تحسين جودة الحياة».

وقال رمضان إن الخط الأزرق سيدعم القطاع العقاري بشكل فعال، ويسهم في ارتفاع أسعار الإيجارات والعقارات في دبي بشكل كبير.