الطاير: إجراءات فورية لتسهيل مسيرة تحول مستدام بيئياً

افتتح رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، سعيد محمد الطاير، اجتماع الطاولة المستديرة الوزارية حول الاقتصاد الأخضر، وحضرها رؤساء دول ووزراء ومسؤولون من حول العالم، وذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي اختتمت أعمالها أمس.

وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد الطاير، أن الاجتماع الذي يعقد خلال فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وقبل يوم واحد من انطلاق الدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دبي، يؤكد العزم المشترك الذي يرسم مسيرة التقدم نحو الاقتصاد الأخضر المستدام.

وقال الطاير: «في ظل المشهد العالمي الذي يشهد تغيراً مناخياً كبيراً، أصبحت الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية وتشاركية أكثر إلحاحاً الآن أكثر من أي وقت مضى. وإدراكاً منها لهذه الضرورة الملحة، تسعى المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر جاهدة لتسهيل مسيرة تحول مستدام بيئياً ومُجدٍ اقتصادياً على حد سواء. وفي هذا الإطار، أطلقت المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر في سبتمبر 2022، التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر، الذي يمثل حجر الزاوية في استراتيجيتنا، ومنذ إطلاقه، أصبح آلية مهمة تستعين بها الدول ضمن هذا التحالف، لتعزيز الشراكات وبناء القدرات في مجالات الاقتصاد الأخضر من خلال توفير المساعدات الفنية والتقنية، وإنشاء منصة لدعم التوفيق بين مطوري المشاريع ومقدمي التمويل، إلى جانب تعزيز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات والتجارب والدروس المستفادة بين الدول».